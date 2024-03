Hội đồng Đội Trung ương tổ chức ngày hội Tiến bước lên Đoàn

TPO - Sáng 25/3, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” dành cho các em học sinh khối các trường trung học cơ sở trên cả nước.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Huỳnh Văn Danh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các anh, chị thường trực Hội đồng Đội Trung ương, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động thường niên của thiếu nhi Việt Nam, thể hiện niềm vui, tự hào của lớp lớp đội viên, thiếu niên về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, cùng nhau làm thật nhiều việc tốt, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức; phấn đấu trở thành những công dân thế hệ mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Ngày hội năm nay được tổ chức đồng loạt tại hơn 10.000 trường trung học cơ sở trên cả nước với sự tham gia của hơn 5 triệu em đội viên, thiếu niên. Điểm cầu chính của ngày hội diễn ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và được kết nối trực tiếp với 9 điểm cầu tại các tỉnh thành, gồm Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ và hơn 10.000 liên đội trường trung học cơ sở trên cả nước.

Điểm ấn tượng của ngày hội năm nay là hơn 5 triệu em đội viên, thiếu nhi của hơn 10.000 trường trung học cơ sở trên cả nước đã cùng nhau đồng diễn bài “Tiến bước dưới cờ Đoàn và Lof Malto - Khi nào mình lớn”.

Sự kiện đặc biệt này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận và chính thức trao Kỷ lục Việt Nam: Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" có số lượng trường trung học cơ sở trên cả nước tham gia màn đồng diễn bài “Tiến bước dưới cờ Đoàn và Lof Malto - Khi nào mình lớn” cùng lúc nhiều nhất Việt Nam. Đây là hoạt động có quy mô lớn, là món quà đặc biệt của các em học sinh khối trung học cơ sở trên cả nước chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), hưởng ứng tuần thi đua cao điểm thứ hai của thiếu nhi Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tại ngày hội, Hội đồng Đội Trung ương kêu gọi các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng cả nước tích cực hưởng ứng đợt sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Hải Long - Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương mong muốn: “Các em đội viên, thiếu nhi cả nước sẽ tích cực tham gia các hoạt động thi đua học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp; phấn đấu để sớm trở thành người đoàn viên - lớp đoàn viên Lý Tự Trọng; xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương cũng tổng kết, khen thưởng 30 đơn vị Hội đồng Đội cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, gồm Hội đồng Đội các tỉnh thành: Quảng Ngãi, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bắc Kạn, Bến Tre, Thái Nguyên, Bình Thuận, Phú Yên, Sơn La, Bắc Ninh, Cao Bằng, Đắk Lắk, Kiên Giang, Đồng Nai, Sóc Trăng, Tây Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Thọ, Khánh Hoà, Hải Phòng, Gia Lai, Hoà Bình, An Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Thanh Hoá, Quảng Bình.

Ngoài ra, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) - Thương hiệu Lof Malto đã trao tặng 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hơn 2.500 phần quà cho các em tham gia chương trình.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam đã trao tặng 6.000 tấm bản đồ Việt Nam cho cho các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ măng non của đất nước. Tổng giá trị quà tặng là gần 1,3 tỷ đồng.