Học sinh vùng ngập lụt ở Thừa Thiên-Huế vẫn chưa thể đến trường

TPO - Do ảnh hưởng ngập lụt, lũ trên các sông lớn còn ở mức cao, nhiều trường tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ngày 26/11, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, vừa có công văn thông báo gửi các trường và đơn vị trực thuộc về việc tổ chức dạy học trong tình hình ứng phó với mưa lũ.

Theo đó, các đơn vị trường học ở vùng ngập lụt chưa thể đi lại phải thông báo cho học sinh tiếp tục được nghỉ học đến khi đủ điều kiện an toàn mới tổ chức dạy học; đồng thời, thực hiện các kế hoạch dạy bù để bảo đảm hoàn thành tiến độ chung của kế hoạch năm học.

Những vùng ít bị ảnh hưởng, nơi khô ráo như huyện Nam Đông, A Lưới và một số địa phương ở thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phong Điền... cho học sinh trở lại đi học bình thường từ sáng hôm nay.

Về công tác giáo dục an toàn giảm thiểu tai nạn thương tích sau mưa lũ, Sở GD&ĐT TT-Huế yêu cầu các trường học, đơn vị trực thuộc thực hiện theo chỉ đạo tại các văn bản đã hướng dẫn. Đặc biệt, căn dặn học sinh sau mỗi buổi học tuyệt đối không đến những nơi ao hồ, sông suối khi không có sự hỗ trợ của người lớn.

Ghi nhận của PV, trong sáng nay, tại huyện Phú Vang vẫn còn 5 trường chưa thể tổ chức dạy học do đường sá đi lại bị ngập, giao thông ách tắc gây nguy hiểm cho học sinh, gồm Trường tiểu học Phú Lương 1, Mầm non Phú Lương, Tiểu học Phú Hồ, THCS Phú Lương, THCS Phú Hồ. Tương tự, tại huyện Phú Lộc còn 3 trường chưa hoạt động trở lại là Trường Tiểu học An Nong 1, Tiểu học thị trấn Phú Lộc và Tiểu học thị trấn Phú Lộc 1, do khuôn viên trường bị ngập.

Trước đó, vào ngày 25/11, hơn 290.000 học sinh tỉnh TT-Huế phải nghỉ học để phòng tránh nguy hiểm do mưa lũ phức tạp.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, trong sáng 26/11, lũ trên các sông lớn của tỉnh xuống chậm. Lũ trên sông Hương vào lúc 10h sáng ở mức 2,67m, trên báo động 2 là 0,67m. Lũ trên sông Bồ 3,76m, trên báo động 2 là 0,76m.

Cơ quan này cảnh báo, tình hình mưa lũ trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, khu vực thượng nguồn các sông lớn mưa rất to, lưu lượng nước về các hồ chứa tăng nhanh, đạt đến mực nước dâng bình thường. Các hồ hiện thực hiện chế độ vận hành lưu lượng đến hồ tương đương lưu lượng vận hành về hạ du.