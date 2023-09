Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế.

TPO - Trong tuần (từ 28-1/9), Công an thành phố Hà Nội, Công an TPHCM, Công an thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh đã công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và công tác cán bộ theo các chỉ đạo của Bộ Công an.