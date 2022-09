Học sinh tăng nhanh, hầu hết quận, huyện ở Hà Nội thiếu giáo viên

TPO - Theo thống kê của UBND thành phố Hà Nội, 22/30 quận, huyện, thị xã hiện đang ở trong tình trạng học sinh tăng và tăng nhanh, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên.

UBND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ trình Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố đề nghị bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 – 2023.

Theo UBND thành phố, năm học 2021 – 2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của thành phố còn thiếu so với định mức cần do Bộ GD&ĐT quy định là 7.134 biên chế. Năm học 2022 – 2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với định mức là 3.131.

“Như vậy, năm học 2022 – 2023, thành phố thiếu 10.265 biên chế viên chức, trong đó số giáo viên thiếu của bậc tiểu học là 3.436 người, bậc THCS là 3.135 người, bậc THPT là 1.311 người”, văn bản của thành phố nêu.

Theo UBND thành phố, tổng số viên chức giáo viên được bổ sung sẽ là 2.361 biên chế, gồm 600 giáo viên tiểu học, 1.309 giáo viên THCS và 452 giáo viên THPT.

Thành phố cho biết, nếu được HĐND thành phố phê duyệt thông qua, thành phố sẽ phân bổ 2.361 biên chế trên cho các quận, huyện, thị xã, Sở GD&ĐT; yêu cầu các đơn vị phải sử dụng số biên chế được giao bổ sung một cách hiệu quả, tiết kiệm…

Thành phố cũng nêu, số lượng giáo viên được giao bổ sung trên cơ sở số lượng giáo viên bậc tiểu học, THCS và cơ cấu giáo viên bộ môn còn thiếu so với quy định của Bộ GD&ĐT, trước mắt ưu tiên cho các địa phương thiếu nhiều giáo viên để cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy học kỳ I năm học 2022 – 2023.

Theo thống kê của UBND thành phố, có 13 đơn vị quận, huyện thuộc thành phố nằm trong nhóm có số lượng học sinh tăng mạnh, biên chế giáo viên giao thiếu nhiều gồm: Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Đông Anh, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Thanh Trì, Chương Mỹ, Gia Lâm, Sóc Sơn, Hoài Đức, Mê Linh.

Trong đó, dẫn đầu là quận Hoàng Mai, thiếu 669 giáo viên (328 tiểu học, 341 THCS). Hoàng Mai sẽ được bổ sung 222 giáo viên theo phân bổ của thành phố. Quận Hà Đông cũng thiếu 601 giáo viên (337 tiểu học, 264 THCS). Quận Long Biên thiếu 540 giáo viên; huyện Đông Anh thiếu 377 giáo viên; quận Nam Từ Liêm thiếu 366 giáo viên…

Nhóm 2 là các đơn vị có số lượng học sinh tăng, giáo viên thiếu ít hơn nhóm 1, gồm 9 địa phương: Cầu Giấy, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ba Vì, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thạch Thất, Đống Đa.

Trên địa bàn thành phố, huyện Quốc Oai được xác định thuộc nhóm có số lượng học sinh tương đối ổn định, số giáo viên không có biến động lớn.