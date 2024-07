Hỏa tốc đề nghị 3 thủy điện ở Kon Tum theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đề nghị Công ty thủy điện Thượng Kon Tum, Công ty thủy điện Đăk Đrinh, Công ty thủy điện Thiên Tân theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất, kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng và người dân để chủ động phòng ngừa, ứng phó.

Ngày 30/7, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản hoả tốc yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, ứng phó trước tình hình động đất trên địa bàn huyện Kon Plông.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT, Sở Công Thương tăng cường kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn huyện Kon Plông; các chủ hồ đập tăng cường kiểm tra, nếu có những sự cố thì khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn công trình.

Đặc biệt, tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty thủy điện Thượng Kon Tum, Công ty thủy điện Đăk Đrinh, Công ty thủy điện Thiên Tân theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất, kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng và người dân để chủ động phòng ngừa, ứng phó.

Ngoài ra, các công ty thủy điện phải tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình động đất tương ứng đến mực nước dâng hồ thủy điện do đơn vị quản lý, báo cáo về cơ quan chức năng; kiểm tra độ an toàn ứng với các trường hợp giả định các cấp động đất khác nhau và các mực nước hồ từ ngưỡng tràn đến mực nước dâng bình thường. Trên cơ sở đó bổ sung quy trình vận hành, ứng phó động đất để bảo vệ an toàn đập khi có xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc sự cố gây mất an toàn đập.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với Viện Vật lý địa cầu khảo sát, nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trên địa bàn huyện Kon Plông.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu huyện Kon Plông chỉ đạo các xã phối hợp với các chủ đập thủy điện hướng dẫn cho người dân biện pháp ứng phó khi động đất xảy ra. Trong đó, củng cố lực lượng xung kích để kịp thời giúp đỡ người dân khi có động đất.

Trước đó Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh, từ tháng 4/2021, sau khi thủy điện Thượng Kon Tum tích nước, huyện Kon Plông trở thành điểm nóng về động đất trên cả nước với hàng trăm trận động đất ghi nhận trong hơn 3 năm qua.

Mới nhất, trận động đất trưa 28/7 với độ lớn 5.0, gây rung chấn mạnh cho khu vực tâm chấn là huyện Kon Plông (Kon Tum), khiến nhiều nhà dân nứt nẻ, gây ra một số thiệt hại. Các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đều cảm nhận được rung chấn của trận động đất này.

Trong gần 2 ngày (từ 28/7 đến chiều 29/7), hơn 40 trận động đất xảy ra ở khu vực này, bao gồm các tiền chấn và dư chấn sau động đất chính.