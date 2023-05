Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại bị chê mặc thảm họa

TPO - Tối 18/5, dàn sao quốc tế quy tụ về thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2023 để dự buổi ra mắt phim "Indiana Jones And The Dial Of Destiny". Bên cạnh những người nổi tiếng tỏa sáng với trang phục tinh tế, không ít người gây thất vọng vì chọn đồ thảm họa. Trong số đó có "Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại" Aishwarya Rai.