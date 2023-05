Chi phí tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II

TPO - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng 250%/năm và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề.

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố bị can Bùi Doãn Nhân - nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên và 2 thuộc cấp do vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lập hồ sơ khống hàng chục lô đất xảy ra năm 2018.