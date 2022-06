HLV Gong Oh-kyun: U23 Việt Nam hiểu chiến thuật nhanh hơn cầu thủ Hàn Quốc

TPO - HLV Gong Oh-kyun mang đến nhiều sự thay đổi trong lối chơi U23 Việt Nam so với thời HLV Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc rất tự tin với chiến thuật đang áp dụng tại giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C giải U23 châu Á, cùng với Thái Lan, Malaysia và đương kim vô địch Hàn Quốc. Thầy trò HLV Gong Oh-kyun thể hiện lối chơi chủ động, không ngại tấn công trước bất kỳ đối thủ nào. Cách nhập cuộc hứng khởi đó giúp U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng bảng và chuẩn bị thi đấu trận tứ kết.

Trước trận tứ kết gặp Saudi Arabia, HLV Gong Oh-kyun đã có những chia sẻ về chiến thuật mà ông đã áp dụng cùng U23 Việt Nam. Ông khẳng định, lối chơi hiện tại phù hợp với tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam.

"Trước tiên, chiến thuật bóng đá của tôi là tất cả các cầu thủ cùng chạy, tất cả cùng hoạt động. Tôi nghĩ không có vấn đề gì về thể lực khi thể hiện lối chơi pressing này. Bởi vì khi chúng tôi pressing đối phương, khi lấy được bóng chúng tôi có thể tạo cơ hội để ghi bàn ngay. Trận đấu với Thái Lan là điển hình khi chúng tôi pressing họ ngay từ đầu và Tuấn Tài đã ghi bàn thắng sớm. Tôi nghĩ rằng, áp sát đối phương, gây áp lực và ghi bàn là lối chơi có hiệu quả.

Ngược lại so với việc lùi đội hình xuống phòng thủ thì tôi muốn cầu thủ của mình chạy nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Tôi thấy đây là lối chơi phù hợp với tất cả cầu thủ và các cầu thủ có thể chơi được với thứ bóng đá này. Thứ bóng đá mà tôi mong muốn là 2 hậu vệ biên rất quan trọng, tôi muốn họ dâng cao tấn công và như các bạn đã thấy, Tuấn Tài và Tiến Long cũng đã ghi bàn và kiến tạo. Tôi nghĩ các cầu thủ đã làm rất tốt thứ bóng đá mà tôi muốn mang đến", ông cho biết.

Ngoài ra, HLV Gong Oh-kyun cũng dành lời khen ngợi cho sự tiếp thu chiến thuật của cầu thủ U23 Việt Nam.

"Tôi chỉ là người hướng dẫn, tất cả kết quả đạt được là do các cầu thủ đã nắm bắt nhanh những chỉ đạo của tôi. Tôi luôn mở lòng với các cầu thủ, thật may mắn khi các cầu thủ cũng đón nhận và hiểu tôi. Những gì tôi muốn đi đến thì các cầu thủ đều biết cách tìm đến con đường đó để đi. Tôi thấy so với các cầu thủ ở Hàn Quốc thì các cầu thủ ở Việt Nam làm điều này tốt hơn", ông nói thêm.