Hiệu quả từ mô hình công an phường kiểu mẫu ở Nghệ An

TP - Mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị” triển khai tại Nghệ An đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những chuyển biến rõ nét

Công an phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An là một trong những đơn vị được lựa chọn làm thí điểm xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trong năm 2023. Đến nay, sau 1 năm triển khai, đơn vị đã hoàn thành 22/22 tiêu chí và được công nhận là phường điển hình tiên tiến, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Diện mạo trụ sở Công an phường Trường Thi đã khang trang, hiện đại, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Cùng với việc đầu tư, sửa chữa nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng, đơn vị chú trọng mua sắm, trang bị đồng bộ các thiết bị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng mọi mặt công tác. Đồng thời, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho chính người dân trong quá trình làm việc, trao đổi.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa; tăng cường tuần tra kiểm soát, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Trường Thi tiếp tục được giữ vững, tội phạm giảm 23% so với năm 2022. Trên địa bàn phường không có đối tượng truy nã, không để hình thành điểm phức tạp về ANTT, không để tồn tại băng, ổ nhóm tội phạm,…

Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” là một chủ trương lớn của Bộ Công an, mang tầm chiến lược, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Công an phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân.

Tại Công an phường Hà Huy Tập, xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” là quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ công an phường này. Sau 1 năm triển khai, Công an phường Hà Huy Tập đã hoàn thành 22/22 tiêu chí và được công nhận là phường điển hình tiên tiến, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, tội phạm giảm 10% so với những năm trước, đặc biệt tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy được tập trung đấu tranh quyết liệt đồng bộ. Đến thời điểm hiện nay, phường Hà Huy Tập được đánh giá địa bàn sạch về ma túy… Trung tá Dương Hồng Sơn, Trưởng Công an phường Hà Huy Tập chia sẻ: “Khi được chọn xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, chúng tôi xác định đây là một niềm vinh dự, tự hào, trọng trách lớn. Thời gian qua, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để triển khai có hiệu quả các chủ trương kế hoạch về công tác ANTT. Đồng thời, vận dụng xã hội hóa về công tác ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

“Tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương…”

Báo cáo 1 năm triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” năm 2023, Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chú trọng và tập trung xây dựng lực lượng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, với mục tiêu phải ngày càng “Tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng và phải hết lòng vì hạnh phúc của nhân dân”. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Sau 1 năm triển khai thực hiện quyết liệt, với những cách làm hay, sáng tạo, đến nay có 16/16 công an phường xây dựng điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị cơ bản hoàn thành 21/22 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí vượt. Tình hình ANTT được đảm bảo; tội phạm hình sự giảm sâu…