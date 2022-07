Hè về Hạ Long chơi Sun World cực đã

Hè về Hạ Long, Quảng Ninh, Sun World Ha Long tiếp tục là điểm đến khiến cả nhà cùng vui, với rất nhiều trải nghiệm thú vị, cho mọi lứa tuổi.

Tọa lạc tại trung tâm du lịch Bãi Cháy, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long sở hữu thế giới trò chơi hiện đại mang nhiều kỷ lục. Đây là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất tại thành phố biển Hạ Long, bởi nhiều trải nghiệm có thể chiều lòng cả gia đình nhiều thế hệ.

Đi cáp treo khám phá vịnh biển từ trên cao là một trải nghiệm mà chắc chắn là người già con trẻ đều thích thú. Tuyến cáp treo ở Sun World Ha Long cũng là một tuyến cáp treo hết sức đặc biệt trong nhiều tuyến cáp ở Việt Nam và thế giới, bởi thiết kế 2 tầng và sức chứa lớn nhất thế giới 230 người/cabin, tương đương một chiếc máy bay Airbus A320.

Bay qua vịnh Cửa Lục, cáp treo Nữ hoàng giúp du khách thu vào tầm mắt khung cảnh biển cả êm đềm, thơ mộng hay hình ảnh của thành phố di sản Hạ Long năng động, hiện đại đổi thay từng ngày.

Điểm đến của cáp treo sau 10 phút bay trên vịnh biển là núi Ba Đèo, nơi được ví như một góc Nhật Bản thu nhỏ, với cầu Koi cong cong đỏ rực, hồ cá Koi sống động hay không gian vườn Nhật đậm chất thiền có những dáng bon sai, hắc tùng hàng trăm năm tuổi.

Đi qua “nước Nhật” thanh bình gói trọn nơi Vườn Nhật- Zen Garden sẽ là thế giới trò chơi hấp dẫn dành cho con trẻ và những ai đam mê game giải trí. Những trò chơi điện tử xu xèng sôi động, rạp chiếu phim 12D kỳ thú, Xứ sở lộn ngược hài hước, Bảo tàng tượng sáp nơi bạn có thể sánh bước cùng các ngôi sao, chính trị gia nổi tiếng, Vòng quay Sun Wheel-nơi cả nhà có thể chầm chậm lên cao, để chiêm ngưỡng thành phố biển Hạ Long từ top vòng quay lớn nhất thế giới… cả một thế giới vui nhộn và đầy hấp lực, đủ khiến bạn có thể lang thang hoài không chán ở chốn này.

Cách Vườn Nhật một cây Cầu May cong cong màu xanh là quần thể kiến trúc tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự. Chốn thiền an nhiên tự tại trong những dáng chùa Việt thế kỷ 17, 18 được bao bọc bởi núi đồi hùng vĩ, hướng ra vịnh biển bao la, với hệ thống tượng đồng uy nghi, bề thế, được tạo tác tinh xảo. Đã đặt chân đến đây, bỗng thấy lòng tĩnh lại, mọi xô bồ của cuộc sống dường như được gột bỏ, chỉ còn lại sự thanh tịnh, an yên.

Với giới trẻ, Sun World Ha Long gắn liền với những trải nghiệm mát lạnh ở Công viên nước Vịnh lốc xoáy. Đây cũng là lý do khiến nhiều gia đình lựa chọn đến Hạ Long những cuối tuần. Công viên nước lớn nhất Đông Nam Á Typhoon Water Park sở hữu 12 trò chơi nước hiện đại, và chia thành các phân khu phù hợp với các đối tượng trẻ em, gia đình, người ưa mạo hiểm.

Ở phân khu gia đình, cả nhà sẽ rất phấn khích với các trò chơi đòi hỏi sự hợp sức của cả nhà như Đảo Hải Tặc, Thử Thách Mãng Xà… Còn với người đam mê tốc độ và thử thách, những đường xoắn siêu tốc của Cơn bão cuồng nhiệt hay sự phiêu lưu đầy mạo hiểm trong phễu nước dốc 45 độ của game Cuồng phong lốc xoáy sẽ đem đến sự sảng khoái tột độ sau mỗi thách thức bản thân. Riêng với các bé nhỏ, chỉ cần được thả mình trên phao trôi theo Dòng sông lười nước xanh biếc, hay đùa vui với các nhân vật hoạt hình ở Quốc đảo diệu kỳ thôi cũng đã đủ cho cả một mùa hè sôi động rồi.

Thêm một công viên kỷ lục trong tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long là công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á Dragon Park. Xứ Rồng sẽ là thánh địa của trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc khác biệt. Nếu bạn là người ưa thích khám phá, muốn đo lòng quả cảm của bản thân, nên thử một lần trải nghiệm những trò chơi siêu tốc độ như Phi Long Thần Tốc, Vòng Xoay Tử thần hay Tê Giác Cuồng Nộ… Mỗi trò chơi sẽ là một pha phiêu lưu cực đỉnh, mang đến những sắc thái cảm xúc khác biệt từ hồi hộp nín thở đến vỡ òa sung sướng

Cùng với thế giới trò chơi hiện đại, Sun World Ha Long còn luôn nỗ lực gia tăng trải nghiệm cho du khách tham quan. Mùa hè này, tổ hợp giải trí số 1 Miền Bắc thết đãi du khách nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ Châu Âu như đi cà kheo, vũ điệu Latin, những màn biểu diễn trống tưng bừng. Hành trình khám phá Sun World Ha Long bởi thế không khi nào ngớt niềm vui.

Thế giới trò chơi đa dạng, nhiều điểm tham quan ấn tượng, hấp dẫn, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, Sun World Ha Long mang tới cho du khách không phải một mà nhiều ngày khám phá đặc biệt thú vị. Đó là lý do nếu bạn đến Hạ Long mà không ghé Sun World, chuyến đi ấy đã bớt đi nhiều phần ý nghĩa.