Hé lộ nội dung email của ông chủ Nhật Cường gửi cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

TPO - Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà Bùi Quang Huy gửi đã “gợi ý” lý do để dừng đấu thầu…

Lộ diện “quân sư” của Bùi Quang Huy

Theo kết luận điều tra, ngày 15/4/2016, Sở Kế hoạch - đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội đã thông báo mời thầu gói thầu Số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố năm 2016 với dự toán kinh phí 42,9 tỷ đồng; hình thức đấu thầu rộng rãi.

Trong số 6 nhà thầu mua hồ sơ có Công ty Đông Kinh nhưng không có Công ty Nhật Cường. Sau đó, còn lại 4 nhà thầu nộp hồ sơ và đều không có hai công ty nêu trên. Theo đó, Sở KH&ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức mở thầu và xét thầu theo quy định vào ngày 16/5/2016.

Tuy nhiên, một ngày trước khi Sở KH&ĐT tổ chức xét thầu gói thầu trên, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung, đề xuất ông Chung chỉ đạo sở này lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để Bùi Quang Huy giới thiệu thêm một công ty tham gia đấu thầu.

Về nguồn gốc email trên, ngày 15/5/2016, Võ Minh Hiếu, Giám đốc Nhật Cường Software gửi Bùi Quang Huy, từ đó Huy gửi cho ông Nguyễn Đức Chung qua địa chỉ email chunghinhsu@gmail.com.

Trong email có nội dung: Theo thông tin Hiếu được biết thì Sở KH&ĐT TP Hà Nội đang triển khai gói thầu số hoá năm 2016 và dự kiến đóng thầu vào ngày 16/5/2016, Hiếu muốn nói Huy nói với ông Chung cho một công ty do Hiếu giới thiệu có sử dụng phần mềm nhận dạng của Nga tham gia gói thầu số hoá đăng ký doanh nghiệp, ngoài ra có thể số hoá văn bản giấy tờ và cơ sở dữ liệu hộ tịch tại cấp phường. Từ dữ liệu số hoá đó có thể tạo lập cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tích hợp vào hệ thống chính quyền điện tử của thành phố và cơ sở dữ liệu dân cư. Do đã đến thời điểm đóng thầu, không kịp chuẩn bị hồ sơ nên Hiếu đề nghị Huy đề xuất ông Chung chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để có thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu và chứng minh năng lực một cách tự nhiên không can thiệp.

“Võ Minh Hiếu khai, trong nội dung email do Hiếu soạn thoạn có nội dung gợi ý ông Chung lấy lý do phải đưa công nghệ mới vào gói thầu để dừng gói thầu đang được tổ chức đấu thầu. Nếu lấy lý do như vậy vừa dừng được gói thầu vừa tạo lợi thế cho Nhật Cường…” – kết luận điều tra nêu.

Mặc dù quá trình điều tra, ông Chung không thừa nhận việc chỉ đạo đình chỉ thầu là theo đề nghị của Bùi Quang Huy, song ông Chung đã gọi điện yêu cầu ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở KH&ĐT dừng đấu thầu vào đúng ngày xét thầu dự kiến.

Mượn ý tưởng của Sở KH&ĐT để tạo lợi thế cho Nhật Cường

Sau đó, đến cuối tháng 7/2016, Lê Duy Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Công ty Đông Kinh đã gửi email cho Bùi Quang Huy và Võ Minh Hiếu trao đổi về tờ trình số hoá gửi ông Nguyễn Đức Chung.

Kết luận điều tra cho thấy, nội dung email trên thể hiện việc Bùi Quang Huy mượn ý tưởng của Sở KH&ĐT, Sở Tư pháp để tác động, đề xuất ông Chung dừng tất cả các gói thầu số hoá trên địa bàn thành phố để giao cho Nhật Cường thực hiện. Tuấn gợi ý lý do, nếu thành phố làm đơn lẻ sẽ không tích hợp được vào hệ thống dùng chung của thành phố và nếu thành phố giao cho Nhật Cường thực hiện thì sẽ mang lại một khoản thu nhập cho Nhật Cường…

Theo lời khai của ông Tứ, ông Nguyễn Đức Chung không những yêu cầu dừng đấu thầu gói thầu số hoá năm 2016, giao Công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hoá hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố mà còn chỉ đạo ông chỉ định thầu với gói thầu trên.

Mặc dù không đồng ý chỉ định gói thầu số hoá năm 2016 cho Công ty Nhật Cường nhưng ông Tứ đã chỉ đạo cấp dưới cập nhật những công nghệ được sử dụng trong quá trình thí điểm vào hồ sơ mời thầu sửa đổi để tạo điều kiện cho Liên danh Nhật Cường – Đông Kinh trúng thầu dù bản thân biết kết quả thí điểm số hoá của Nhật Cường Software không đạt yêu cầu.

Từ việc được lãnh đạo Sở KH&ĐT hậu thuẫn, nhóm lãnh đạo Công ty Đông Kinh đã thiết lập “quân xanh” tham gia đấu thầu và bỏ giá khi cần thiết nhằm “dồn” cho Liên danh Nhật Cường – Đông Kinh trúng gói thầu số hoá. Sau khi trúng lần lượt các gói thầu năm 2016 và 2017, Công ty Nhật Cường đã bán lại cho Công ty Đông Kinh, để lấy khoản chênh lệch gần 20 tỷ đồng.

Theo kết luận, trong quá trình Sở KH&ĐT tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn TP Hà Nội, do có mối quan hệ quen biết và được Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường nhờ nên ông Chung đã chỉ đạo đình chỉ thầu không đúng thẩm quyền, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Tiếp đó, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu sở cho công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa đối với gói thầu với động cơ cá nhân là để cho công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và hưởng lợi ích.