Hé lộ giải thưởng HIO 'khủng' tại giải Golf VIP ở Hải Phòng

TPO - Tại giải Golf VIP (Pro-Am), hai vận động viên đầu tiên đạt HIO (hole in one) sẽ được thưởng nóng 2 chiếc xe điện hạng sang VinFast VF 9 Plus, giá hơn 2,1 tỷ đồng mỗi chiếc.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 – Cúp VinFast đang diễn ra hết sức gay cấn ở sân Vinpearl Golf Hải Phòng với sự tham gia của các golfer xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại bao gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Nhất Long, Trương Chí Quân, Đỗ Hồng Giang, Doãn Văn Định ở bảng nam và Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Chúc An, Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thảo My ở bảng nữ. Sự kiện trên sẽ kết thúc vào ngày 11/8. Và ngay sau đó, giải Golf VIP (Pro-Am) sẽ khởi tranh với sự góp mặt của các vận động viên có thành tích xuất sắc ở bảng nam và nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 – Cúp VinFast cùng một số khách mời quan trọng. Đáng chú ý, ở cuộc thi này, ban tổ chức đã hé lộ giải thưởng "nóng" cho những golfer đạt thành tích HIO. Hai vận động viên đầu tiên đạt HIO tại giải Golf VIP (Pro-Am) sẽ nhận được 2 chiếc VinFast VF 9 bản Plus kèm pin do thương hiệu VinFast tài trợ, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 4,3 tỷ đồng. Định vị trong phân khúc SUV hạng E cỡ lớn, VinFast VF 9 Plus có thông số kích thước tương tự phiên bản Eco. Ở hai phiên bản này, VF 9 có khả năng vận hành mạnh mẽ khi sử dụng động cơ điện 2 motor (loại 150kW) cho công suất tối đa lên đến 300kW, mô men xoắn cực đại 640Nm, duy trì tốc độ tối đa lớn hơn 200km/h trong vòng 1 phút. Tuy nhiên VinFast VF 9 Plus được trang bị nhiều tiện nghi hơn ở khoang nội thất nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. VF 9 Plus sử dụng ghế bọc da thật, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, hàng ghế trước có thông gió và sưởi, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng,.. Ngoài ra, VF 9 Plus có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong khoảng thời gian dưới 6,5 giây. Đây là con số ấn tượng cho một chiếc xe ô tô điện, không hề thua kém các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. VF 9 Plus hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đẳng cấp cho khách hàng. VinFast là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xe điện, đại diện cho “tinh hoa Việt Nam” chinh phục thị trường quốc tế. Năm thứ 2 liên tiếp, VinFast hân hạnh đồng hành cùng giải Golf quốc gia 2023 - cúp VinFast với mong muốn tạo động lực mạnh mẽ cho cộng đồng Golf Việt Nam phát triển, nâng cao nhận thức về kinh tế golf và quảng bá du lịch, văn hóa, và môi trường đầu tư tại điểm thi đấu. Trần Đình