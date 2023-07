Harry thua kiện

TPO - Thẩm phán ở Anh đã bác bỏ cáo buộc báo chí Anh hack điện thoại của Hoàng tử Harry vì thiếu bằng chứng thuyết phục. Tuy vậy, phía tòa án vẫn cho phép Harry tiếp tục kiện về các hoạt động thu thập thông tin bất hợp pháp khác.

Ngày 27/7, Justice Fancourt, Thẩm phán của Tòa án Tối cao ở London (Anh), ra phán quyết bác bỏ các cáo buộc của Hoàng tử Harry trong vụ tố báo chí Anh hack điện thoại để thu thập thông tin bất hợp pháp.

Thẩm phán Fancourt cho biết trường hợp của Harry chưa hợp lý và thuyết phục. Công tước xứ Sussex không đưa ra được nhân chứng hoặc tài liệu nào xác thực cho lời buộc tội.

Người chủ trì phiên điều trần ngày 27/7 cũng không đồng tình khi Harry tuyên bố có tồn tại “thỏa thuận bí mật” giữa Cung điện Buckingham và báo chí nhằm che đậy các hành vi sai phạm. Ông đánh giá cáo buộc không hợp lý.

Tuy nhiên, vụ kiện chưa bị khép lại. Thẩm phán cho phép Harry tiếp tục kiện các tờ báo Anh về các hoạt động thu thập thông tin viết bài mà anh nghĩ là bất hợp pháp khác. Dự kiến, một phiên tòa diễn ra vào tháng 1 tới để giải quyết các vấn đề này.

Đại diện của Harry chưa bình luận gì. Trong khi đó, News Group Newspaper, nhà xuất bản The Sun, ca ngợi phán quyết của Tòa án Tối cao là “chiến thắng quan trọng”. Hãng cũng một lần nữa phủ nhận hack điện thoại hay thỏa thuận bí mật với Hoàng gia Anh.

Hoàng tử Harry đệ đơn kiện chống lại News of the World (không còn hoạt động), The Sun và Daily Mirror vào năm 2019. Anh tố cáo 3 tờ báo Anh hack điện thoại của anh và bạn bè anh để đánh cắp thông tin cá nhân từ năm 1996 đến 2011.

News Group Newspapers phản đối động thái của Harry, cho rằng quá muộn để khởi kiện. Theo nhà xuất bản Anh, pháp luật quy định Harry có 6 năm để bắt đầu hành động pháp lý kể từ khi phát hiện hoạt động thu thập thông tin báo chí bất hợp pháp và tại thời điểm đó, thời hiệu khởi kiện đã hết.

Thẩm phán Fancourt đồng ý với News Group Newspapers. Ông chỉ ra Harry biết bị xâm phạm quyền riêng tư vào tháng 9/2013, tính đến thời điểm đệ đơn không còn trong thời hiệu luật định.

Harry giải thích lý do không yêu cầu bồi thường sớm hơn là vì “thỏa thuận bí mật” giữa các quan chức cấp cao tại Cung điện Buckingham và các giám đốc điều hành tờ báo. Theo hoàng tử tóc đỏ, thỏa thuận đó là anh và anh trai, Hoàng tử William, không được đưa ra các yêu cầu pháp lý cho đến khi các vụ kiện tụng khác được giải quyết.

Trong một phiên điều trần trước đây, phía The Sun gọi cáo buộc của Harry giống như “Alice ở xứ sở thần tiên” và khẳng định chưa bao giờ có bất kỳ thoả thuận ngầm nào.

Thẩm phán đã đứng về phía bị đơn trong phiên tòa mới nhất.

Tú Oanh