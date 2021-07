Hấp hối các công trình trăm tỷ đồng

TP - Hàng loạt công trình thủy lợi ở Đắk Lắk, Đắk Nông được đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ vốn ngân sách và vốn vay ngân hàng nước ngoài để xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết công trình đều chậm tiến độ, thi công cẩu thả dẫn đến bị hư hỏng.

Hồ sơ thiết kế có vấn đề

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk Vũ Đức Côn cho biết, Bộ NN&PTNT đã có văn bản chỉ đạo đơn vị phải xử lý dứt điểm sự cố vỡ đường ống tại Tiểu dự án cấp nước tưới tiêu cho 350ha cây cà phê, tiêu ở thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar. “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố đường ống vỡ, để sớm đưa công trình này vào vận hành trước ngày 31/8/2021”, ông Côn nói.

Dự án trên chậm đưa vào khai thác sử dụng so với thời hạn thực hiện khoảng 1 năm, nhưng đơn vị chủ đầu tư chưa tìm được giải pháp, tháo gỡ. Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và các bên liên quan tổ chức kiểm định chất lượng toàn diện về thiết kế, thi công; Đối với Sở NN&PTNT (chủ đầu tư) khẩn trương rà soát năng lực tư vấn kiểm định chất lượng và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn cho công trình…

Theo hồ sơ, dự án trên được khởi công tháng 10/2019, dự kiến hoàn thành đi vào sử dụng cuối tháng 6/2020 do Sở NN&PTNT Đắk Lắk làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng, chủ yếu bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng ngân sách địa phương. Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ tưới tiêu cho 350ha cây cà phê, hồ tiêu của người dân tại thôn Tiến Cường. Hệ thống đường ống dẫn nước (ống nhựa uPVC) của công trình này có tổng chiều dài gần 5km và được lắp thêm hệ thống máy bơm trung chuyển để bơm nước tưới về các vị trí cao hơn.

Thế nhưng, sau khi dự án này hoàn thành xây dựng, mỗi lần vận hành máy bơm, hệ thống đường ống dẫn nước (chôn dưới mặt đất) không chịu được áp lực, nên liên tục bị vỡ. “Công trình này đã 13 lần xảy ra vỡ đường ống, trong đó có 6 lần khi đang thử ống; sau khi hoàn thành chạy nước vào trong tuyến, đường ống lại thêm 7 lần vỡ”, ông Côn cho biết thêm.

Theo ông Côn, hồ sơ thiết kế dự án này có vấn đề. “Đường ống dẫn nước khi vận hành có khí bên trong gây ra áp lực, nhưng các đơn vị liên quan chưa tính toán được. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành lắp hàng chục van ở chỗ đọng khí để khí thoát ra”, ông Côn chia sẻ. Thế nhưng, vị này cũng không dám khẳng định, cách làm này sẽ xử lý được sự cố.

Thanh tra 2 dự án tổng vốn 115 tỷ đồng

Tại Đắk Nông, Thanh tra tỉnh này đã lấy các hồ sơ liên quan đến Dự án hạ tầng thiết yếu Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng và Công trình thủy lợi Suối Đá tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long có tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng. Cả hai dự án này đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông sẽ thanh tra việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình năm 2018-2020 và trách nhiệm thực hiện quản lý đầu tư xây dựng 2 dự án trên.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đắk Nông có quy mô 120,4ha, trong đó chủ đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng lại không phát huy hiệu quả. Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông đã cho chủ trương thực hiện dự án đối với 13 nhà đầu tư, nhưng chỉ còn 3 dự án đang được thực hiện, 4 dự án phải gia hạn thời gian thực hiện, 6 dự án còn lại nhà đầu tư đã bỏ bê lâu nay, cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cần thiết để thu hồi.

Đối với công trình thủy lợi Suối Đá, trước khi có quyết định thanh tra, HĐND tỉnh Đắk Nông cũng có báo cáo kết quả khảo sát liên quan đến công trình này. HĐND tỉnh Đắk Nông kiến nghị, kiểm tra đánh giá lại quy trình khảo sát, tư vấn, thiết kế công trình và đánh giá các thiệt hại do dự án chậm tiến độ; xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan công tác thẩm tra, thẩm định dự án; làm rõ trách nhiệm việc bỏ dự án của Cty TNHH MTV Cao Thắng (đơn vị thi công giai đoạn đầu) dẫn đến chậm trễ gây thiệt hại cho người dân.

Làm rõ trách nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng vừa ký văn bản chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh này chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết tại công trình tưới tiêu ở thôn Tiến Cường. Liên quan đến nội dung này, UBND tỉnh Đắk Lắk còn yêu cầu chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm xảy ra sự cố vỡ đường ống nói trên.