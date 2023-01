Hành trình trở thành Giám đốc trung tâm Đăng kiểm của bị can ‘mù chữ’

TPO - Vào năm 2019, Nguyễn Thanh Phong thành lập trung tâm đăng kiểm 50-17D. Sau đó, do dịch COVID-19, trung tâm này hoạt động trì trệ dẫn đến nợ nần, trong số các chủ nợ có Hồ Hữu Tài. Do nợ tiền nên Nguyễn Thanh Phong gán cổ phần của trung tâm đăng kiểm và đưa Tài lên làm giám đốc.

Thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong vài tuần vừa qua, Công an TP.HCM đã phát hiện và đấu tranh, làm rõ các hành vi sai phạm trong cấp giấy chứng nhận kiểm định tại một số trung tâm đăng kiểm tại một số tỉnh, thành như TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bắc Giang... và sẽ còn mở rộng điều tra thêm nhiều trung tâm đăng kiểm khác.

Đặc biệt, Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, một số trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn lập danh sách kiểm định viên ảo, hợp thức hoá quy định của Chính phủ khi thành lập trung tâm đăng kiểm, như phải có 3 kiểm định viên, phải có 1 kiểm định viên bậc cao.

Thậm chí, trong quá trình điều tra phát hiện có giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ, khi điều tra viên hỏi thì không viết được và không đọc được. “Người này khai mới học lớp 3 cách đây 50 năm nhưng lên làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D ở H.Nhà Bè (TP.HCM)”, ông Xô thông tin.

Ngày 4/1, nguồn tin của PV xác nhận, trước đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm 50-17D, để điều tra về các hành vi “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Danh tính những đối tượng này gồm có: Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty An Phát); Hồ Hữu Tài (52 tuổi, giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D); Trần Thanh Vinh (51 tuổi, phó giám đốc trung tâm 50-17D); Tào Huyên Thanh (vợ Phong, thủ quỹ trung tâm 50-17D); Phan Hữu Minh (28 tuổi, đăng kiểm viên); Phạm Công Danh (49 tuổi, đăng kiểm viên); Lê Tấn Thiện (26 tuổi, đăng kiểm viên); Nguyễn Trung Tín (28 tuổi, đăng kiểm viên); Dương Minh Khánh (28 tuổi, đăng kiểm viên); Đinh Thành Trung (30 tuổi, nhân viên).

Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 9 đối tượng, riêng Tào Huyên Thanh (vợ Phong, thủ quỹ trung tâm 50-17D) do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại để điều tra.

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2019, Nguyễn Thanh Phong thành lập trung tâm đăng kiểm 50-17D. Sau đó, do dịch COVID-19, trung tâm này hoạt động trì trệ dẫn đến nợ nần, trong số các chủ nợ có Hồ Hữu Tài.

Do nợ tiền Hồ Hữu Tài nên Nguyễn Thanh Phong đã gán cổ phần của Trung tâm đăng kiểm 50-17D và đưa Tài lên làm giám đốc.

Cơ quan chức năng xác định, trước khi làm giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D, Hồ Hữu Tài kinh doanh thi công san lấp mặt bằng các công trình. Khi làm giám đốc tại trung tâm này, Tài đã giao lại hết công việc cho cấp dưới là Trần Thanh Vinh (Phó Giám đốc) phụ trách, kể cả ký giấy xác nhận đăng kiểm.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Thanh Phong và Trần Hữu Tài đã thông đồng, cho phép các đăng kiểm viên bỏ qua lỗi vi phạm để nhận tiền hối lộ, tăng doanh thu.

Tài đưa Đinh Thành Trung, 30 tuổi vào làm nhân viên trung tâm 50-17D (không có hợp đồng lao động). Trung được giao nhận tiền và thông qua các đăng kiểm viên để nhận tiền "bôi trơn" từ các chủ xe khi đưa phương tiện đến kiểm định.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 20/12, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, trong quá trình làm rõ sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm 50-17D, Cơ quan điều tra đã phát hiện ngoài các hành vi “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”, Trung tâm đăng kiểm 50-17D còn móc nối, cấp giấy chứng nhận khoảng 120 phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cho Trung tâm đào đạo, sát hạch lái xe T.C (huyện Nhà Bè).

Theo đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-17D đã đăng kiểm cho khoảng 120 xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn để Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe T.C đưa vào hoạt động dạy lái xe, gây nguy hiểm cho hoạt động dạy lái xe tại trường và có thể ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học viên, chất lượng của học viên khi được cấp Giấy phép lái xe.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Công an huyện Nhà Bè đang tiếp tục làm rõ việc móc nối giữa Trung tâm Đăng kiểm và Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe nói trên.