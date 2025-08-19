Hành trình 'có một không hai' của chuyên cơ Bác Hồ dịp Quốc khánh

TPO - Cảnh sát giao thông dẫn đường, các nhân viên kỹ thuật máy bay tay nghề cao, phương tiện chuyên dụng... tham gia "tháp tùng" chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội, trưng bày nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Cận cảnh vận chuyển chuyên cơ IL-14 từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm. Nguồn: AESC.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật hàng không AESC - cho biết, chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh có biệt danh IL-14 mang số hiệu VN-C482, là một trong 5 chuyên cơ được Liên Xô tài trợ Việt Nam năm 1957.

Đây là chuyên cơ hạng nhẹ, có sải cánh 31,7m, tốc độ tối đa 415km/h và sức chở hơn 30 người.

Việc vận chuyển chuyên cơ IL-14 đến triển lãm được thực hiện từ 22h ngày 13/8 đến 0h ngày 14/8, với quãng đường di chuyển 6,5km từ Bảo tàng Hàng không Việt Nam đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, việc vận chuyển chuyên cơ này khá phức tạp vì phần sải cánh dài gần 32m. Sau khi tháo rời một phần còn dài gần 10m, khi vận chuyển chiếm hết phần đường khiến không xe nào đi qua được.

Hình ảnh chuyên cơ IL-14 khi đang được vận chuyển đến Triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, tại xã Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: AESC.

"Hành trình vận chuyển chuyên cơ Bác Hồ có Cảnh sát giao thông dẫn đường, đội ngũ kỹ thuật máy bay tay nghề cao, phương tiện chuyên dụng, phương tiện hộ tống. Trong quá trình vận chuyển, do kích thước chuyên cơ lớn, sải cánh rộng nên lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phải điều động xe cẩu để dẹp đường, nhấc những ô tô đỗ ở lòng đường đưa lên vỉa hè để xe vận chuyển đi qua", ông Nguyễn Hoài Nam cho hay.

Thông tin thêm về chuyên cơ IL-14, ông Nguyễn Hoài Nam cho hay, chuyên cơ không được trang bị radar hay các thiết bị hỗ trợ hạ cánh hiện đại, việc điều khiển hoàn toàn dựa vào trình độ và bản lĩnh của phi công thuộc Trung đoàn 919.

Sau ngày đất nước thống nhất, đội bay của Trung đoàn 919 tiếp tục khai thác chuyên cơ IL-14 phục vụ tái thiết đất nước và các nhiệm vụ quốc phòng. Đội bay hoàn thành sứ mệnh vào năm 1981.

Chuyên cơ IL-14 ở phân khu trưng bày Khát vọng bầu trời tại Triển lãm Thành tựu đất nước. Ảnh: BVH.

“Chuyên cơ IL-14 không chỉ là hiện vật quý, mang giá trị đặc biệt về mặt lịch sử, mà còn gợi nhắc ký ức hào hùng về hành trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng Tổ quốc. Ngày nay, chiếc chuyên cơ trở thành chứng tích sống động của một thời hào hùng; là biểu tượng của ngành hàng không Việt Nam. Điều này khẳng định từ những ngày đầu phát triển đến nay, Việt Nam đã làm chủ công nghệ về khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa máy bay”, ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Hiện tại, chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được đặt tại phân khu trưng bày "Khát vọng bầu trời" tại Triển lãm Thành tựu đất nước. Người dân tham quan chuyên cơ Bác Hồ từ ngày 28/8-5/9.