Hàng xóm bàng hoàng kể lại giây phút xe tải lao vào nhà dân làm 2 người tử vong

TPO - Đang ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng động lớn như tiếng bê tông sập, bà Huỳnh Thị Thu vội chạy ra thì bàng hoàng chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, 2 người đã tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h30 ngày 21/7, tại Km 1077+750, trên quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố 1 (thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) khiến 3 người thương vong. Đến 17h25, lực lượng chức năng đã cẩu chiếc ô tô tải gây tai nạn rời khỏi hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, bà Huỳnh Thị Thu (58 tuổi, trú tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức) cho biết, vào thời điểm đó bà đang ngồi bên trong nhà thì nghe thấy tiếng "rầm rầm" như tiếng bê tông sập. Sau đó, bà nghe mọi người tri hô "Chết người rồi! Chết người rồi!", vội vàng chạy ra phía trước bà bàng hoàng khi thấy chiếc xe tải mắc kẹt giữa đống hàng hóa hỗn độn, tung tóe khắp nơi.

“Lúc này người tôi run lên bần bật khi nghe hàng xóm la lớn “xe tải tông chết bà C. rồi”. Chạy đến thì thấy bà C. bị đầu xe tải ép vào bức tường, bên dưới gầm xe là thi thể bà N. Tôi nhìn thấy thế thì như ngất đi, tim tôi đập run lên bần bật. Nhìn xót lắm…”, bà Thu nấc nghẹn.

Bà Thu cho hay, vào sáng cùng ngày (21/7) bà C. có đến vị trí xảy ra tai nạn để chơi và đến trưa thì về nhà ăn cơm. Do trời quá nóng nên sau đó bà C. lại ra đây hóng mát. Cũng như mọi ngày bà đến nói chuyện với bà N. bán chè cạnh đó. “Bà N. để xe bán chè trước cửa hàng Bé Thu và đến chỗ hiên nhà cửa hàng đồ sắt Bà Trí để nói chuyện. Họ đang vui vẻ thì tai họa ập đến. Đời ngắn ngủi quá…”, bà Thu trải lòng.

Tại hiện trường chiếc xe bán chè của bà N. bị xe tải cán nát, nhiều mảnh kính, sườn xe văng tung tóe khắp nơi.

Ngồi cách hiện trường tầm 20m, bà Lê, hàng xóm bà C. cho biết, vào thời điểm trên bà đang bán hàng cho khách, sau khi khách đi ra thì quay lưng vào bên trong. Bà vừa bỏ tiền vào ngăn tủ thì nghe người khách vừa rồi hét lớn, ngay tức thì chiếc xe tải chạy vèo lên vỉa hè cắt ngang qua rồi những tiếng ầm ầm vang lên.

“Bước ra nhìn thấy khung cảnh hỗn độn khiến tôi hoảng sợ không dám đến gần. Chỉ đến khi người dân tới đông và tìm cách hỗ trợ nạn nhân tôi mới dám bước đến. Nhìn thấy hai chị ấy gặp nạn mà thương lắm”, bà Lê xót xa.

Trong hai người tử vong thì trường hợp của bà N. thuộc diện khó khăn, bản thân bà N. bán chè hơn 10 năm qua tại vị trí xảy ra tai nạn. Nhiều người dân sống gần đó cho biết bao năm qua chị đẩy xe bán chè từ nhà đến vỉa hè trên. Chiếc xe đẩy bán chè dạo là nguồn thu nhập chính của gia đình.

“Mỗi ngày chị ấy bán vài chục ly chè thôi nhưng chị N. cho biết cũng đủ để lo cho con cái ăn học. Bà con ở đây quen biết nhau gần 10 năm nay, ai cũng thương mến tính tình chị ấy. Chị gặp nạn không biết rồi ai sẽ lo cho gia đình nữa. Nhìn cái xe đẩy bán chè nằm ngổn ngang kia mà người đã đi xa rồi…”, bà Thu Huỳnh Thị Thu trầm ngâm nhớ về người hàng xóm.

Ông Phạm Ngọc Lân - Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn xảy ra, huyện đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo và phong tỏa hiện trường để cho Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường. “Chính quyền huyện cùng các ngành chức năng tỉnh sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/người tử vong”, ông Lân nói.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 21/7, tại Km 1077+750, trên quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố 1 (thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, xe tải mang BKS 95C 006.11 do tài xế Đặng Cường (trú thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông hướng từ Nam - Bắc. Khi đến tại Km1077+750 (Quốc lộ 1, thuộc thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức) xe tải bất ngờ mất lái lao lên lề đường rồi lao mạnh tới phía trước, đâm thẳng vào cửa hàng bán đồ sắt Bà Trí ở ven đường. Cú tông mạnh, khiến 2 người đứng trên vỉa hè là bà T.T.C. (78 tuổi) và bà N.T.N. (40 tuổi cùng trú thị trấn Mộ Đức) tử vong tại chỗ và một người đàn ông điều khiển xe máy bên lề đường bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.