Hàng vạn du khách nô nức trảy hội Tràng An

TPO - Nằm trong chuỗi kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, ngày 7/5 tại Khu Du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Hoa Lư, Ninh Bình đã diễn ra “Lễ hội Tràng An năm 2023”.

Lễ hội Tràng An, hay còn được gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương, là lễ hội truyền thống của địa phương được tổ chức thường niên để tưởng nhớ và tri ân Thánh Quý Minh Đại Vương, các vị Vua Trần và các tiền bối đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời cầu nguyện cho sự phồn vinh và bình an cho dân tộc. Điểm nhấn tại Lễ hội Tràng An là nghi thức rước nước trên sông Sào Khê về đền Suối Tiên. Theo các tài liệu sử sách, Thánh Quý Minh Đại Vương là vị tướng trấn ải Sơn Nam, sống vào thời kỳ của Vua Hùng Vương thứ VIII, người đã có công lớn trong việc giữ gìn và bảo vệ dân tộc. Ông là một trong 3 vị tướng được phong thánh. Lễ hội Tràng An được tổ chức với quy mô lớn hơn so với các năm trước, với sự tham gia đông đảo của nhân dân và du khách. Mặc dù quy mô lớn hơn, lễ hội vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Sau khi xuống thuyền tại bến Tràng An, các đại biểu và du khách tham gia vào nghi thức rước thuyền rồng và rước nước theo phong tục cổ truyền. Trên tuyến đường thủy dẫn vào khu hành lễ chính tại khu vực đền Suối Tiên, du khách được trải nghiệm các nét văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc của vùng miền trên cả nước. Trong khuôn khổ của Lễ hội Tràng An năm nay, cũng có các hoạt động thể thao văn hóa đa dạng như cuộc thi trình diễn văn nghệ, trình diễn các trò chơi dân gian, múa, đua thuyền truyền thống và các hoạt động vui chơi giải trí khác. Ngoài ra, lễ hội cũng là cơ hội để quảng bá và giới thiệu đến du khách về các đặc sản, món ăn ngon của địa phương như cơm cháy, nấm rơm, nem chua Yên Mạc, chè Hoa Đậu… Lễ hội Tràng An năm 2023 hy vọng mang lại cho du khách trải nghiệm thú vị và ấn tượng về văn hóa và lịch sử của đất nước, đồng thời góp phần phát triển kinh tế và du lịch cho tỉnh Ninh Bình. Nhiều đại biểu cấp cao, đại diện Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo người dân, phật tử và du khách đến từ khắp nơi đã tham dự. Minh Đức