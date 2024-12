Hàng triệu người xem clip 2 thiếu nữ ở Đà Nẵng giúp đỡ cụ ông đãng trí lạc đường

Thấy ông lão đi lạc trong mưa lạnh, 2 thiếu nữ ở Đà Nẵng tốt bụng hỏi thăm và đưa vào trụ sở công an. Sau đó, người thân nhận tin báo, đến đón ông về nhà an toàn.

Đưa ông lão đi lạc đến đồn công an

Ngày 15/12, Lê Thị Bảo Như (15 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cùng bạn thân đi ngang qua khu vực cầu Đỏ trên Quốc lộ 1.

Tại đây, Như thấy một ông lão khoác chiếc áo mưa rách, dắt xe đạp giữa trời mưa. Ngay lập tức, Như nói bạn quay xe để hỏi thăm.

“Tôi hỏi có phải xe đạp bị hư nên ông dắt bộ dưới trời mưa hay không. Ông nói xe không hư, thì tôi hỏi tiếp ông đang đi đâu.

Ông đáp đang đi về nhà con gái. Tôi lại hỏi nhà con gái của ông ở đâu, ông có nhớ đường về không thì ông có vẻ lúng túng.

Tôi đoán ông bị đãng trí, không nhớ đường về nhà. Vì vậy, tôi mời ông lên xe máy cho bạn tôi chở, còn tôi chạy xe đạp của ông”, Như kể.

Ban đầu, 2 thiếu nữ đi theo hướng dẫn của ông lão. Tuy nhiên, ông không nhớ rõ nên đi mãi vẫn không biết đi đâu.

Một lúc sau, ông bảo có con gái dạy học ở trường THPT Phan Thành Tài (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang). Trùng hợp, Như cũng học ở đây nên chở ông đến trường.

Ông lão nói Như để ông đứng ở trường, chờ con gái. Tuy nhiên, Như không yên tâm nên đi tìm bảo vệ của trường.

Không thấy bảo vệ, Như mới động viên ông cố nhớ địa chỉ nhà. Tuy nhiên, ông miêu tả đường đi quá mơ hồ.

Lúc này, ông bảo 2 nữ sinh về trước và rút 200.000 đồng để bồi dưỡng. Ông còn nói 200.000 đồng quá ít nhưng Như cầm tạm để đổ xăng.

Như từ chối và nói ông cất tiền cẩn thận.

Như đề nghị đưa ông đến trụ sở công an, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm người thân.

Do mới từ nơi khác chuyển đến nên Như không biết địa chỉ công an địa phương. Cô cùng bạn tìm đến nhà trưởng thôn để hỏi thăm.

Dù trưởng thôn đã hướng dẫn nhưng 3 ông cháu lại đi lạc sang tận Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, cách địa điểm ban đầu hơn 15km.

Tại Công an phường Hòa Xuân, ông lão bỗng nhớ ra nhà mình ở cùng phường. Vì vậy, công an đề nghị Như ra về và để ông ở lại. Một cán bộ công an đưa cho 2 nữ sinh 20.000 đồng đổ xăng.

Hành động ấm áp ngày mưa

Lúc đến Công an phường Hòa Xuân, Như mệt đến mức muốn khóc. Tuy nhiên, cô cố kìm nén, tự nhủ giúp người thì phải vui lên mới đúng.

Như cho biết: “Gặp người cao tuổi ngoài đường, tôi thường đến hỏi thăm mà không cần biết họ có cần giúp đỡ hay không.

Nếu người ta cần thì tôi giúp, không cần thì thôi. Tôi chỉ sợ họ cần giúp thật mà mình lại bỏ qua”.

Như và bạn đã kiên trì giúp đỡ ông lão trong suốt 2 giờ đồng hồ. Cả hai không ngại dầm mưa, còn Như đạp xe hơn 15km.

Về đến nhà, Như đăng tải clip giúp đỡ ông lão lên TikTok. Clip nhận được hơn 2 triệu lượt xem, gần 4.000 bình luận khen ngợi.

Mọi người khen 2 nữ sinh “đẹp người, đẹp nết” và xúc động: “Xem clip mà nước mắt rưng rưng”, “Cảm ơn bạn đã truyền năng lượng tích cực”…

Bên dưới các bình luận, Như đều thả tim và trả lời lễ phép. Cô cho biết, bản thân thấy “mắc cỡ” khi nhận được nhiều lời khen.

Chị Trần Thị Kim Anh (30 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho biết, chị là cháu nội của ông lão bị lẫn được Như hỗ trợ. Ông nhớ nhầm cháu gái đang dạy ở trường Phan Thành Tài thành con gái.

Hôm đó, ông tự lấy xe đạp, mặc áo mưa đi ra ngoài. Đến giờ cơm trưa, gia đình phát hiện ông mất tích nên đi tìm.

Khoảng 14h cùng ngày, Công an phường Hòa Xuân gọi cho chị Kim Anh đến đón ông về. Họ cho biết ông được 2 nữ sinh hỗ trợ.

“Ông tôi đã già yếu mà ngày hôm đó rất lạnh. Nếu không có hai em, chắc ông đã gặp nguy hiểm”, chị Kim Anh chia sẻ.

Sau đó, chị phát hiện người giúp ông nội là cô bé học ở trường mình dạy. Chị liên lạc với cô giáo chủ nhiệm của Như để xin số điện thoại.

Ngày 17/12, chị Kim Anh nhắn tin cảm ơn và hẹn gặp Như ở trường để trực tiếp cảm ơn một lần nữa. Như rất bất ngờ và thấy việc làm của mình càng thêm ý nghĩa.

