Áp lực mùa Giáng sinh

TP - Giáng sinh vốn là thời điểm ngập tràn niềm vui nhưng với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là nam giới, đây là mùa của áp lực. Quà tặng phải thật đặc biệt, cuộc hẹn phải thật đáng nhớ, và quan trọng nhất là mọi thứ không được “lệch nhịp” với kỳ vọng của đối phương.

Tặng gì cũng sợ sai

Nguyễn Minh Khoa (26 tuổi, nhân viên văn phòng, TPHCM), chia sẻ: “Giáng sinh năm ngoái, tôi mất cả tuần vắt óc suy nghĩ chọn quà cho bạn gái. Quyết định cuối cùng là chi hơn 2 triệu đồng để mua một chiếc túi xách thời trang. Vậy mà phản ứng của cô ấy lại khá gượng gạo. Cô ấy nói rất trân trọng món quà nhưng bảo nó không hợp không khí Noel. Cuối cùng, chiếc túi nằm im trên kệ tủ, ít khi được mang ra dùng.”

Khoa cho biết, mỗi mùa Giáng sinh đến, anh đều căng thẳng khi nghĩ đến việc phải chọn một món quà vừa ý nghĩa vừa thể hiện sự tinh tế. Tặng quà bình thường thì bị nói là thiếu quan tâm. Mua đồ đắt đỏ lại lo là không hợp ý, mà với nhân viên văn phòng như anh chỉ mới tốt nghiệp đại học, chập chững đi làm thì đâu có dư dả gì.

Không chỉ quà tặng, áp lực còn nằm ở việc tổ chức một buổi hẹn hò thật hoàn hảo. “Rút kinh nghiệm từ ngày Valentine "thảm họa" hồi đầu năm, khi đến cuối ngày tôi mới xong việc và chỉ kịp đưa bạn gái đi xem phim. Cô ấy không nói gì nhiều nhưng tôi biết là cô thất vọng. Dịp Giáng sinh này, tôi đã lên kế hoạch từ sớm, đặt bàn ở một nhà hàng đẹp, mua hoa để tặng, sau đó dẫn cô ấy đi xem phim hoặc dạo phố. Còn phải chuẩn bị cả trang phục đôi cho hợp không khí nữa. Tôi chỉ mong mọi thứ diễn ra trọn vẹn, không có sơ suất nào xảy ra” - Tất Đạt (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại TPHCM), kể.

"Ở TPHCM, mọi thứ rộn ràng và hào nhoáng hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Bạn bè thì "mặc định" phải có quà, cặp đôi thì phải có một buổi hẹn thật đặc biệt. Có lúc tôi tự hỏi, mình thực sự vui trong ngày lễ này không, hay chỉ đang cố gắng đáp ứng "chuẩn mực" của xã hội và kỳ vọng của người khác?” Vũ Hải - sinh viên trường Đại học Kiến trúc TPHCM

Theo Đạt, một buổi hẹn hò trong ngày lễ đặc biệt như Giáng sinh có thể tiêu tốn đến 1/3 tháng lương của anh. Thời điểm cuối năm, áp lực tài chính đè nặng khi vừa phải xoay xở với công việc bận rộn, vừa đặt mục tiêu tiết kiệm tiền để về quê ăn Tết, mua quà cho bố mẹ và dành tiền lì xì cho các cháu, họ hàng. “Giáng sinh vốn là dịp ấm áp, để mọi người quây quần bên nhau. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến nó thôi tôi đã thấy mệt mỏi” - Đạt chia sẻ.

Đạt nhớ về những mùa Giáng sinh ấm áp ở Quảng Bình quê nhà: “Ngày Noel, trời sẽ rất lạnh. Cả gia đình quấn mình trong những chiếc áo ấm, cùng nhau ra nhà thờ xem chương trình văn nghệ, hoặc đơn giản hơn là ở nhà cuộn trong chăn ấm xem phim. Trẻ con thì háo hức chờ đợi món quà bất ngờ từ “ông già Noel”. Các cặp đôi chỉ cần ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nhấp từng ngụm ca cao nóng và thủ thỉ chuyện trò. Mọi thứ thật bình dị nhưng cũng thật ấm cúng”.

Từ khi chuyển đến TPHCM, không khí Giáng sinh lại hoàn toàn khác. “Ở thành phố, mọi thứ trở nên rộn ràng và hào nhoáng hơn nhưng cũng xa lạ. Bạn bè gần như "mặc định" phải có quà tặng cho nhau. Với các cặp đôi, một buổi hẹn giản dị thôi là chưa đủ. Nó phải thật đặc biệt, thật hoành tráng. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự vui trong ngày lễ này không, hay chỉ đang cố gắng làm mọi thứ để đáp ứng "chuẩn mực" xã hội và kỳ vọng của bạn gái?” - Đạt trăn trở.

Ngày lễ của áp lực, kỳ vọng

Để hiểu rõ hơn về tâm lý của các bạn trẻ tại TPHCM, tôi đã trò chuyện với Hoàng My (28 tuổi, người mẫu tự do, sinh ra và lớn lên ở trung tâm quận 1). Với My, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ thông thường, mà còn là một dịp để thể hiện tình cảm, sự tinh tế và cả “vị thế” trong mối quan hệ.

“Ngay từ nhỏ, Giáng sinh đã rất đặc biệt với tôi. Những con phố trung tâm như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi hay các trung tâm thương mại đều được trang trí lộng lẫy. Mỗi năm, gia đình tôi đều ra ngoài ăn tối hoặc đi chơi. Tới tuổi trưởng thành, ngày này trở thành một dịp mà bạn bè, người yêu và cả xã hội kỳ vọng rất nhiều. Nếu bạn có người yêu mà không đăng ảnh một bữa tiệc Giáng sinh lãng mạn hay một món quà xinh đẹp, dường như bạn đang "lép vế" so với người khác” - Hoàng My cho hay.

Người mẫu này còn chia sẻ, áp lực không phải do một ai ép buộc, mà dần hình thành từ môi trường sống xung quanh. Hoàng My bộc bạch: “Ở thành phố, mọi thứ đều nhanh và sôi động. Lễ nào cũng cần phải "ra tấm ra món". Tôi kỳ vọng người yêu mình chuẩn bị một món quà và buổi hẹn hò có đầu tư. Đó không hẳn là vì vật chất, mà là vì mình muốn thấy sự quan tâm, trân trọng trong mối quan hệ. Nếu bạn trai chỉ rủ đi cà phê bình thường hay tặng một món quà qua loa, tôi sẽ tự hỏi liệu anh ấy có thực sự coi trọng mình không?”.

Tuy nhiên, Hoàng My thừa nhận rằng, đôi lúc cô thấy mệt mỏi với vòng xoáy này. Bạn bè của cô ai cũng cố gắng thể hiện mình đang có một Giáng sinh hạnh phúc. Nhưng phía sau những bức ảnh đẹp, nhiều người than thở về chuyện quà cáp không ưng ý, áp lực tài chính hay cãi nhau vì kỳ vọng khác nhau...

Dù vậy, My tin rằng trong môi trường đô thị hiện đại, kỳ vọng cao vào dịp lễ như Giáng sinh là điều khó tránh. “Suy cho cùng, đó cũng là cách chúng tôi thể hiện sự trưởng thành và tình cảm của mình. Chỉ là đôi khi, chúng ta nên cân nhắc đâu mới là giá trị thực sự của ngày lễ này” - nữ người mẫu đúc kết.

Phép màu có nhạt phai?

Nằm ngoài dòng chảy của áp lực và kỳ vọng, vẫn có những cặp đôi tìm thấy cách riêng để tận hưởng ngày lễ Giáng sinh trọn vẹn và ý nghĩa.

Thanh Tùng (26 tuổi, đầu bếp nhà hàng, TPHCM) chia sẻ: “Giáng sinh hàng năm, tôi và bạn gái sẽ cùng nhau lên Đà Lạt để tận hưởng không khí lạnh. Chúng tôi thuê một căn homestay nhỏ, tự nấu bữa tối đơn giản và dành thời gian đi dạo quanh hồ Xuân Hương, ngắm những con đường leo lét ánh đèn trong sương mù. Không cần phải quà đắt tiền hay nhà hàng sang trọng, chúng tôi thấy hạnh phúc khi được ở bên nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện và khoảnh khắc ý nghĩa”.

Không chỉ Thanh Tùng, nhiều cặp đôi trẻ đang dần “tối giản hóa” Giáng sinh. Minh Anh (24 tuổi, nhân viên thiết kế), kể: “Năm nay, tôi và bạn trai thống nhất sẽ không mua quà mà cùng nhau tự chụp một album ảnh để làm kỷ niệm. Điều quan trọng không nằm ở giá trị món quà mà là cảm xúc và tình cảm chúng tôi gửi gắm vào đó”.

Trở lại với Tất Đạt, những kỳ ức Giáng sinh ngày bé vẫn còn vẹn nguyên. Anh nhớ lại: “Đêm Giáng sinh năm ấy, tôi trở về phòng ngủ thì bất ngờ nhìn thấy một hộp quà nhỏ treo trên khung cửa sổ. Tôi tin chắc rằng ông già Noel đã ghé qua và để lại món quà đặc biệt dành riêng cho mình. Cảm giác sung sướng và hạnh phúc trào dâng trong tôi khi cầm lá thư với những lời khen ngợi: Con là một đứa trẻ ngoan và hãy luôn cố gắng nhé".

Lớn lên, Đạt mới biết hóa ra đó là màn chuẩn bị đầy yêu thương và tỉ mỉ của bố mẹ anh. Sự thật này càng khiến anh thêm trân quý tuổi thơ và tình cảm gia đình ngày xưa. Không có nhà hàng sang trọng hay những món quà đắt tiền, nhưng từng ánh mắt, từng tiếng cười của bố mẹ, và cả "phép màu" trong đêm Giáng sinh năm ấy đã khắc sâu vào trái tim của Đạt.

Giờ đây, khi cuộc sống đã đổi thay, guồng quay đô thị cuốn đi mọi thứ khiến Đạt trăn trở. Anh chia sẻ: “Có những lúc tôi chỉ mong ngày lễ trôi qua thật nhanh để cuối ngày có thể thở phào nhẹ nhõm. Phải chăng phép màu của Ông già Noel đã thực sự nhạt phai, hay chính chúng ta đã không còn đủ tĩnh lặng để cảm nhận điều kỳ diệu ấy?”.