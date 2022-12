Hàng triệu m2 nhà, đất tại 19 cơ sở thuộc Bộ Nông nghiệp bị lấn chiếm

TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã và đang phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố có liên quan để xử lý tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm. Tổng diện tích đất bị lấn chiếm 2.366.991 m2, diện tích nhà bị lấn chiếm 5.024 m2 của 19 cơ sở.

Báo cáo kiểm toán kết luận, nhìn chung Bộ NN&PTNT thực hiện lập, phân bổ dự toán năm 2021 cơ bản gắn với mục tiêu, nhiệm vụ tinh giản biên chế theo Kết luận số 17 của Bộ Chính trị, phù hợp với tiến độ và lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Tuy nhiên, Đoàn Kiểm toán đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần xử lý, khắc phục kịp thời.

12 dự án kéo dài vốn không thể giải ngân

Trong công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản, công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn 4 dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết kế hoạch vốn.

Qua kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền 29.714.237.984 đồng.

Đáng lưu ý, có 12 dự án kéo dài vốn từ năm trước sang nhưng không thể giải ngân. Ngoài ra còn 8 dự án được kéo dài có số giải ngân thấp, 5 dự án được giao kế hoạch vốn năm 2021 nhưng giải ngân đạt 0% và 22 dự án có số giải ngân thấp.

Theo kết luận kiểm toán, việc lập, thẩm định và phê duyệt một số dự án có diện tích một số phòng làm việc lãnh đạo không phù hợp tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước.

Tại dự án “Nhà điều hành Trường Đại học Lâm nghiệp”, phê duyệt dự toán có chi phí dự phòng phát sinh khối lượng là 8% vượt quá mức tối đa (5%) theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Việc chấp hành các quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự án Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao, Bộ NN&PTNT và Chủ đầu tư ban hành các quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự toán giá gói thầu tư vấn thực hiện dự án (Hợp phần vốn ODA) nhiều lần không thống nhất về căn cứ pháp lý và giá trị của gói thầu tư vấn; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu thuộc dự án nhà điều hành Trường Đại học Lâm nghiệp với nguồn vốn thực hiện gói thầu là ngân sách Nhà nước không đúng với quyết định phê duyệt dự án (nguồn vốn tự cân đối).

“Trong công tác quản lý chất lượng, qua kiểm toán cho thấy giám đốc ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập thiếu chứng chỉ quản lý dự án; hồ sơ quản lý chất lượng còn thiếu một số chứng chỉ xuất xưởng, xuất xứ của một số vật tư, thiết bị; chưa thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công”, kiểm toán nêu rõ.

Tại dự án Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai, đa mục tiêu giai đoạn 1, sau khi dự án hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng, việc triển khai thực hiện hợp phần 3 (hợp phần khai thác, vận hành, bảo trì) còn vướng mắc về việc bố trí nguồn lực của Tập đoàn Viễn thông Quân đội để đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống.

Tiến độ thực hiện của một số dự án còn chậm so với tiến độ được duyệt ban đầu phải xin gia hạn và điều chỉnh; một số gói thầu thi công xây lắp thực hiệm chậm so với hợp đồng do các nguyên nhân phải điều chỉnh, bổ sung, phát sinh khối lượng (các dự án được kiểm toán), do giãn cách xã hội trong thời gian dịch COVID-19 và một số bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án.

KTNN kiến nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị tham mưu có liên quan và các chủ đầu tư dự án kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc lập, thẩm định và phê duyệt chi phí dự phòng không đúng hướng dẫn; Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc lập, trình, thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự toán giá gói thầu tư vấn thực hiện dự án (hợp phần vốn ODA) nhiều lần không thống nhất về căn cứ pháp lý và giá trị của gói thầu tư vấn.

Xử lý tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm

Đối với hoạt động thu sự nghiệp, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kết quả kiểm toán chỉ ra một số đơn vị của Bộ NN&PTNT thực hiện cơ chế tài chính đặc thù chưa thực hiện tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với dự toán được giao năm 2020, với số tiền 15 tỷ đồng.

Về quản lý, sử dụng nhà, đất, ô tô: Một số cơ sở nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị; chưa được bộ kiểm tra và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Văn phòng bộ được giao quản lý các tòa nhà tại địa chỉ số 10 đường Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, tuy nhiên, các tòa nhà này thực tế đang do các đơn vị khác thuộc Bộ NN&PTNT sử dụng nhưng không có hồ sơ bàn giao.

KTNN kiến nghị bộ này chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Kiểm tra, rà soát và báo cáo các cơ sở nhà đất chưa được sắp xếp, xử lý theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản theo quy định; chấn chỉnh rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế tồn tại trong việc lập dự toán; quản lý, sử dụng kinh phí; quản lý tài sản; quản lý doanh thu, chi phí; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

KTNN kiến nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản, Cục Thú y kiểm điểm rút kinh nghiệm việc chưa thực hiện tiết kiệm tối thiểu 15% theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; chưa xác định kinh phí tiết kiệm 10% số thu được để lại; Cục Bảo vệ thực vật kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc ký hợp đồng giao khoán một phần công việc thực hiện khảo nghiệm hiệu lực sinh học đối với các tổ chức chưa được công nhận là tổ chức đủ điều kiện theo quy định.