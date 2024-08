Hàng trăm người ‘sập bẫy’ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo

TPO - Hàng trăm người đã “sập bẫy” thủ đoạn hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo, do một nhóm đối tượng ở Đắk Nông thực hiện.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tấn T. (SN 2005); Nguyễn Nhật N. (SN 2008); Phùng Tuấn D., Hoàng Văn T., Nguyễn Ngô Thanh T., Nguyễn Quý H. và Trần Khắc L. (cùng SN 2006, trú TP Gia Nghĩa) và Phạm Văn T. (SN 2006, trú Thái Bình).

Trong đó, đối tượng Nguyễn Nhật N. và Phạm Văn T. bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 6 đối tượng còn lại bị tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên đã học được chiêu thức chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa lấy lại tiền của nạn nhân đã bị lừa đảo.

Nhóm này sử dụng facebook, theo dõi các phiên live trực tiếp có nội dung lừa đảo, rồi liên hệ với người bị hại, thông báo họ đã bị lừa. Các đối tượng thông tin rằng, bản thân cũng từng bị lừa nhưng đã nhờ người lấy lại được tiền.

Sau đó, nhóm này hướng dẫn “con mồi” cách lấy lại số tiền bị mất nhưng thực chất là lừa chiếm đoạt tiền. Khi bị hại phát hiện bị lừa, các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội, lập tài khoản mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến ngày 25/7/2024, các đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền trên 721 triệu đồng của 135 bị hại trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an TP Gia Nghĩa thông báo ai là bị hại của các vụ lừa đảo như trên xin liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết.