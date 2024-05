Han Soo Hee được săn đón trên đường tới Cannes 2024

TPO - Han So Hee gây thu hút sự chú ý khi khởi hành tới Pháp dự Liên hoan phim (LHP) Cannes 2024 tối 16/5. Đây là lần đầu cô xuất ngoại sau loạt ồn ào đời tư hồi tháng ba.

Han So Hee khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon đi Pháp dự LHP phim Cannes lần thứ 77. Mỹ nhân 29 tuổi trắng phát sáng khi đứng trước ống kính máy quay. Cô thân thiện giao lưu với truyền thông và nhận quà từ người hâm mộ trước khi lên máy bay.

Thời trang sân bay của Han So Hee lựa chọn là quần jeans và áo ba lỗ bó sát, một sự kết hợp từ hãng Boucheron và Giordano.

Lần này, Han So Hee xuất hiện tại thảm đỏ Cannes với tư cách đại sứ Boucheron. Những lần dự sự kiện ở nước ngoài, Han So Hee để lại ấn tượng khá tốt nhờ ngoại hình nổi bật, nhiều khán giả ngóng chờ màn hiện diện của mỹ nhân sinh năm 1994 trên thảm đỏ Cannes những ngày tới. Hai ngày mở màn liên hoan phim, chưa có nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng nào xuất hiện tại thảm đỏ Cannes năm nay.

Đây là lần đầu Han So Hee xuất ngoại sau loạt ồn ào tình ái với nam diễn viên Ryu Jun Yeol ở Hawaii (Mỹ) hồi tháng ba. Thời gian qua, cô liên tiếp đối mặt với thông tin tiêu cực như dính ồn ào là người thứ ba, nói dối chuyện du học ở Pháp. Phía Han So Hee đã bác bỏ những tin đồn tiêu cực.

Nữ diễn viên nhanh chóng chấm dứt chuyện tình với Ryu Jun Yeol, khẳng định phát ngôn đỗ vào đại học ở Pháp là sự thật.

Tưởng chừng như scandal tình ái cản bước Han So Hee nhưng cô không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn đăng tải hình ảnh chụp tạp chí, quảng cáo thời trang, ký hợp đồng người mẫu toàn cầu với Shark liên quan đến làm đẹp. Heavy Snow - bộ phim đề tài đồng tính của Han So Hee đóng cùng Han Hae In được ấn định thời gian lên sóng vào cuối năm 2024.

Han So Hee sinh năm 1994, được khán giả "thế hệ MZ" (những người sinh từ 1981-2010) yêu thích nhờ cá tính, tự tin và ngoại hình bắt mắt. Cô bước chân vào giới giải trí khá muộn nhưng đã nắm trong tay một số tác phẩm nổi bật như My name, Nevertheless, Thế giới hôn nhân…