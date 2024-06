Showbiz 27/6: Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sau 7 năm

TPO - Hồ Ngọc Hà và Kim Lý gửi đến nhau những lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 7 năm yêu. Họ bén duyên từ MV “Cả một trời thương nhớ” và có 2 con sau 7 năm gắn bó.

Ngày 27/6, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc riêng tư nhân kỷ niệm 7 năm yêu.

Kim Lý viết: “Chúc mừng ngày kỷ niệm, em yêu. Em và gia đình là cả thế giới đối với anh. Đã 7 năm từ khi chúng ta quay Cả một thời thương nhớ. Chặng đường hạnh phúc đó đã và đang tiếp tục. Nhiều năm tháng tốt đẹp nữa sẽ đến với chúng ta".

Về phía Hồ Ngọc Hà, cô cho rằng Kim Lý là người bạn đời đúng nghĩa khiến cô vui cười mỗi ngày.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên từ khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ vào năm 2017. Họ đón cặp song sinh vào tháng 11/2020.

Kim Lý chia sẻ dự định tổ chức đám cưới với Hồ Ngọc Hà vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, giọng ca Gửi người yêu cũ có phần lưỡng lự. “Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to cũng không xong”, Hồ Ngọc Hà nói.

Không gian lễ cưới của Midu

Tối 27/6, bản phối cảnh không gian lễ cưới của Midu và doanh nhân Minh Đạt được hé lộ. Theo đó, tiệc cưới được trang trí chủ đề "Snow in summer" (tuyết mùa hè). Ê-kíp thực hiện chuẩn bị trong 6 tháng và 4 ngày để dàn dựng.

Lễ cưới của Midu và doanh nhân Minh Đạt diễn ra tối 29/6 tại TPHCM. Sự kiện được dự đoán quy tụ dàn sao Việt gồm Hoa hậu Mai Phương Thúy, diễn viên Quốc Trường, Jun Vũ, Kiều Ngân...

Các nghi thức cưới bắt đầu lúc 19h và tiệc cưới diễn ra 30 phút sau đó. Trên thiệp mời, cặp đôi khuyến khích khách mời không đưa theo trẻ em vì lý do an toàn và buổi tiệc dành cho người lớn. Ngoài ra, họ đề nghị khách mời phản hồi trước ngày 23/6 thông qua mã QR được in trên thiệp.

Phương Mỹ Chi tiếp sức mùa thi

Sáng 27/6, Phương Mỹ Chi có mặt tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP HCM) để động viên tinh thần sĩ tử.

“Một chút năng lượng sáng nay, tiếp sức cho các chiến binh trong kỳ thi cực quan trọng. Chúc các bạn viết văn không bị rối”, Phương Mỹ Chi viết.

Phương Mỹ Chi cũng thường xuyên đăng các bài viết động viên, chia sẻ học tập để tạo động lực cho các sĩ tử.

Cách đây ít hôm, Phương Mỹ Chi ra MV Gối gấm. Nhiều người nói vui cô "phát tín hiệu" về bài thơ Đất nước nhờ nhiều chi tiết trùng khớp trong MV mới như hình ảnh cây tre, cá voi, người phụ nữ hóa đá…

Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi cho biết đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô không có chủ đích, ẩn ý về tác phẩm văn học nào khi phát hành MV Gối gấm.