Hái trộm hàng trăm kg cà phê, bị bắt trên đường đi tiêu thụ

TPO - Đang trên đường vận chuyển 175kg cà phê vừa hái trộm được đi tiêu thụ, Lưu Xuân Kiên đã bị Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Ngày 18/11, Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Xuân Kiên (27 tuổi, trú tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Đức Trọng nhận được trình báo của bà Vũ Thị Hường (trú xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng) về việc bị kẻ gian hái trộm 35 cây cà phê. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp khẩn trương điều tra, làm rõ.

Qua đó, lực lượng công an xác định Lưu Xuân Kiên là đối tượng thực hiện vụ trộm cà phê trên. Cùng ngày (16/11), Kiên đã bị bắt giữ tại xã Tà Hine (huyện Đức Trọng) khi đang vận chuyển 175kg cà phê vừa trộm đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp cà phê trên địa bàn xã Tà Hine và xã Ninh Loan với số lượng lớn. "Kiên có 1 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2023", cơ quan chức năng cho biết.

Trước đó, Công an TP Bảo Lộc cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam K’Briu (26 tuổi, trú huyện Di Linh) về tội trộm cắp tài sản (cà phê). Đồng phạm là K’L (trú huyện Bảo Lâm), do chưa đủ 18 tuổi nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại nhưng cấm đi khỏi địa phương để chờ xử lý.