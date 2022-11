Hải Phòng: 6 doanh nghiệp xin tạm dừng bán xăng dầu

TPO - 6 doanh nghiệp tại TP Hải Phòng vừa xin tạm dừng bán xăng dầu do khó khăn về nguồn cung. Ngoài ra, 5 doanh nghiệp cũng xin rút ngắn thời gian bán xăng dầu tại 9 cơ sở bán lẻ.

Sở Công thương TP Hải Phòng cho biết đã tiếp nhận văn bản của 6 doanh nghiệp xin tạm dừng bán xăng dầu tại địa phương do gặp khó khăn về nguồn cung.

Trong đó, Công ty TNHH xăng dầu Nam Ninh có 5 cửa hàng xăng dầu sở hữu, thuê và 31 đại lý bán lẻ tuy nhiên không nhập được hàng dẫn đến khó khăn trong việc cung ứng cho hệ thống phân phối.

Công ty TNHH XNK Phú Lâm, tạm dừng bán xăng A95 tại 3 cửa hàng có địa chỉ tại quận Hải An, Kiến An và huyện An Dương.

Chi nhánh Công ty Cổ phần nông sản Agrexim Hải Phòng, HTX Công ty Thương mại Việt Phương xin tạm dừng bán xăng dầu tại các cơ sở bán lẻ cho đến khi nhập được hàng.

Riêng Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoa Phượng xin tạm dừng bán xăng dầu tại cửa hàng ở huyện An Lão cho đến hết năm 2022.

Cũng theo nguồn tin từ Sở Công thương Hải Phòng, có 5 doanh nghiệp đã thông báo rút ngắn thời gian bán xăng dầu tại 9 cửa hàng bán lẻ tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Đa số các cửa hàng chỉ bán xăng dầu trong khoảng thời gian từ 7h đến 17h hằng ngày.