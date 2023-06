Hai lao động đi bộ về quê sau nhiều tháng bị 'quỵt' lương

TPO - Sau khi đi bộ hàng chục cây số, hai người đều có dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức, đôi chân rướm máu. Rất may, cả hai được người dân địa phương và cơ quan công an giúp đỡ trở về quê nhà.

Chiều 19/6, Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Công an xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt xe cho ông Vi Văn Tiến (sinh năm 1966) và cháu Moong Văn Cường (sinh năm 2008) trở về quê nhà an toàn.

Qua sử dụng dữ liệu dân cư và nhờ người phiên dịch, được biết cả hai đều trú ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cách huyện Thanh Chương khoảng 100 cây số.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an xã Ngọc Lâm nhận được thông tin có hai người đi bộ từ TP. Vinh về đến huyện Thanh Chương. Sau chặng đường hàng chục cây số, cả hai đều có dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức, đôi chân bị phồng rộp đến mức chảy máu.

Công an xã Ngọc Lâm đã sắp xếp cho hai người ăn uống, ngủ nghỉ. Do cả hai người đều không nói rõ tiếng Kinh nên lúc đầu người dân tưởng là hai bố con. Thương hai người đi bộ vất vả, một số người dân đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ.

“Cả hai không phải cha con mà chỉ quen biết và đi làm cùng nhau. Người đàn ông lớn tuổi bập bẹ tiếng Kinh, còn cháu bé thì không nói được. Cả hai kể là đi làm ở Quảng Nam cách đây hai tháng nhưng không được trả lương, vì vậy bắt xe trở về. Khi đến TP. Vinh, do hết tiền nên cả hai quyết định đi bộ. Quãng đường xa, nắng nóng nên hai người nhanh chóng kiệt sức. May mà được người dân giúp đỡ”, Thiếu tá Hưng chia sẻ.

Công an xã Ngọc Lâm sau đó đã liên hệ với Công an xã Yên Na xác nhận danh tính và bắt xe cho hai người này trở về quê nhà.