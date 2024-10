Hà Nội: Uống nước do người lạ phát ở cổng trường, nhiều học sinh nhập viện

TPO - Hàng trăm học sinh Trường THCS Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội uống nước được người lạ phát miễn phí trước cổng trường sau đó 12 em đau bụng, buồn nôn phải nhập viện.

Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) vừa có báo cáo nhanh về kết quả điều tra, giám sát sự cố an toàn thực phẩm tại Trường THCS Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Theo đó, Trường THCS Bình Minh thông tin, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 30/9, tại cổng trường có một nhóm người lạ phát miễn phí sản phẩm Trà mật ong BONCHA vị ô long đào cho học sinh. Sau đó, có 263 học sinh uống sản phẩm kể trên.

Đến 14 giờ 36 phút cùng ngày, học sinh Nguyễn Hữu Hậu (lớp 6A) có triệu chứng đau bụng, buồn nôn được nhà trường đưa đến Trạm Y tế xã, sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa Thanh Oai.

Đến 22 giờ cùng ngày bệnh viện đa khoa Thanh Oai tiếp nhận 12 bệnh nhân là học sinh Trường THCS Thanh Oai có cùng triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm. Tính đến 9 giờ sáng ngày 1/10, có 13 học sinh nhập viện.

Các đơn vị liên quan đã kiểm tra thực phẩm học sinh sử dụng gồm: Trà mật ong BONCHA vị ô long đào và nước C2 hương ổi hồng chanh dây.

Trong đó, trà mật ong BONCHA vị ô long đào ghi thông tin cụ thể như sau: sản phẩm của Công ty cổ phần UNIBEN, Số 32, VSIP II-A đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore II - A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam, sản xuất ngày 22/9/2024 và có hạn sử dụng đến 22/9/2025.

Nước C2 hương ổi hồng chanh dây, thể tích 450ml, sản phẩm của Công ty TNHH URC Việt Nam, Số 42 VSIP Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam; sản xuất tại: Công ty TNHH URC Việt Nam.

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thanh Oai đã thu nhận được 234 chai Trà mật ong BONCHA vị ô long đào, 2 chai nước C2 hương ổi hồng chanh dây, trong đó đã sử dụng 98 chai. Còn 136 chai học sinh chưa sử dụng. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành niêm phong và bàn giao cho Công an huyện Thanh Oai đồng thời lấy 2 mẫu sản phẩm nêu trên gửi kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm đến nay chưa có kết quả.

Theo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội, học sinh sẽ được theo dõi sức khỏe và đẩy mạnh tuyên truyền cho cộng đồng, phụ huynh học sinh về kiến thức việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi có biểu hiện nghi ngờ sử dụng thực phẩm không an toàn cần đến ngay cơ sở y tế để khám.