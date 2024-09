Vụ học sinh ngộ độc ở Hà Giang: Phát hiện vi khuẩn và vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép

TPO - Sáng 27/9, Sở Y tế Hà Giang đã có báo cáo kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm gây ra vụ ngộ độc tại trường PTDT Nội trú THCS & THPT huyện Xín Mần vào ngày 15/9.

Liên quan đến vụ học sinh trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Xín Mần (Hà Giang) xảy ra vào ngày 15/9, kết quả xét nghiệm cho thấy 3/12 mẫu thực phẩm được tiến hành lấy mẫu có các chỉ tiêu lý hóa và vi sinh vật vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

Cụ thể: Mẫu trứng rán phát hiện Enterobacteriaceae (2,1 x 104); mẫu bánh gạo Hàn Quốc JIN TU phát hiện tổng số nấm men và nấm mốc (9,0 x 101); tổng số vi sinh vật hiếu khí (2,6 x 103); Sàng lọc đường hóa học (Aspartame): 81,7%.

Mẫu nước trà chanh phát hiện Coliforms (1,3 x 105); tổng số nấm men và nấm mốc (3,7 x 106); tổng số vi sinh vật hiếu khí (2,4 x 105).

Mẫu trà chanh do Công an huyện Xín Mần trực tiếp lấy mẫu và niêm phong (mẫu trà đã qua sử dụng còn thừa lại, không được bảo quản trong tủ lạnh) do vậy Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia không đánh giá kết quả áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam đối với mẫu không đạt.

Qua đối chiếu kết quả kiểm nghiệm phát hiện vi khuẩn Enterobacteriaceae, tổng số nấm men và nấm mốc, tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, đường hóa học (Aspartame) có thể cảnh báo gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như đau đầu, hoa mắt chóng mặt, rối loạn tiêu hóa, trường hợp nặng có thể gây nhiễm trùng nhiễm độc, tiêu chảy cấp và gây bệnh ở một số cơ quan như hô hấp, tiết niệu và nhiễm khuẩn huyết dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/9, vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Xín Mần khiến 72 học sinh có triệu chứng đau bụng phải nhập viện.

Trong đó, 29 cháu có các biểu hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, đau đầu hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng đi ngoài, không sốt. Có 5 học sinh có chỉ số xét nghiệm bạch cầu tăng nhẹ, 24 trường hợp kết quả cận lâm sàng với các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường.

Sau 9 ngày theo dõi, chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, 29 bệnh nhân sức khỏe đã hoàn toàn ổn định và được cho ra viện.