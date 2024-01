Hà Nội sẽ 'trình làng' những sản phẩm du lịch hấp dẫn

TPO - Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong năm 2024 sẽ tập trung các nguồn lực phát triển và hình thành các nhóm sản phẩm du lịch chuyên nghiệp, hấp dẫn như du lịch vui chơi giải trí - thể thao, du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf...

Sở Du lịch Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch TP. Hà Nội năm 2024.

Theo bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24,72 triệu lượt khách, tăng 30,2% so với năm 2022 (tăng 11,7% so với kế hoạch). Trong đó, Hà Nội đón 4,72 triệu lượt khách quốc tế, tăng 2,8 lần so với năm 2022 và 20 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,3% so với năm 2022.

Năm 2023 cũng là năm đem tới nhiều dấu ấn khi Hà Nội bước đầu xây dựng và phát triển những sản phẩm du lịch kết nối giữa nội thành và ngoại thành, nổi bật là tuyến: Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên và tuyến trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hoà - Mỹ Đức.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - cho rằng sự chuyển mình của du lịch Hà Nội rõ rệt nhất trong 2023 này là việc các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao và dành những giải thưởng danh giá cho Thủ đô Hà Nội.

"Những danh hiệu đó chính là thương hiệu, là hình ảnh để bạn bè quốc tế đến với Việt Nam nhiều hơn, đến với Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta nhiều hơn trong thời gian tới", ông Hùng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2024, Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu đón khoảng 27 triệu lượt khách (tăng 9,2% so với năm 2023), trong đó khách quốc tế là 5,5 triệu lượt và 21,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 103,74 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2023.

Để đạt được mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Sở Du lịch và các sở, ngành liên quan cần tích hợp quy hoạch các khu, cụm du lịch trọng điểm gắn với Quy hoạch chung Thủ đô và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Cùng với đó, ông Quyền lưu ý thúc đẩy triển khai xây dựng các dự án vui chơi, giải trí lớn phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố; nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong năm 2024 sẽ tập trung các nguồn lực phát triển và hình thành các nhóm sản phẩm du lịch chuyên nghiệp, hấp dẫn bao gồm: Du lịch văn hóa, du lịch MICE, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch vui chơi giải trí - thể thao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf.