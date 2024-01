Thấy gì từ việc người Việt ồ ạt đi du lịch nước ngoài?

TPO - Lượng người Việt Nam du lịch nước ngoài dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong đợt nghỉ lễ Tết Giáp Thìn và cả năm 2024. Đây là xu hướng tất yếu của thị trường do các điểm đến quốc tế có chính sách mở cửa, khuyến khích du khách sau thời kỳ COVID-19.

Tour nước ngoài 'cháy' hàng

Người dân được nghỉ 7 ngày trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nên nhu cầu du lịch dài ngày tăng cao. Do đó, các sản phẩm đa dạng, mới mẻ giúp du lịch nước ngoài (tour outbound) hiện được đông đảo lữ khách quan tâm.

Theo ông Bùi Thanh Tú - đại diện của đơn vị lữ hành Best Price, lượng người Việt Nam xuất ngoại dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái ở các điểm đến bao gồm Nhật Bản, châu Âu, Đài Loan do thủ tục nhập cảnh dễ hơn thời kỳ COVID-19. Cho đến nay, tour Nhật Bản khởi hành liên tục trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 của đơn vị này tăng gấp 4 lần năm 2023.

Anh Nguyễn Huy Long (45 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết ngày 11/2 (mùng 2 Tết Giáp Thìn) sẽ cùng vợ đi tham quan 5 ngày trên cung đường làng cổ, núi Phú Sĩ ở Nhật Bản để ngắm tuyết, trải nghiệm văn hoá vào mùa đông với mức giá gần 30 triệu đồng/người. Đây là lần đầu xuất ngoại của vợ chồng anh Long sau dịch COVID-19.

Các chuyến đi Trung Quốc cũng đang dần kín chỗ. Những điểm đến thuộc Trung Quốc như Đài Loan, Hồng Kông gần đây được nhiều du khách Việt Nam quan tâm bởi điều kiện xin visa đơn giản, giá tour phải chăng và phong cảnh đẹp không kém các nước Nhật Bản hay châu Âu.

Tương tự, một doanh nghiệp lữ hành khác ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) báo các tour nước ngoài dài ngày như đi châu Âu, Mỹ, trong khi suất đi Hàn Quốc, Nhật Bản đã "cháy hàng".

Một công ty có trụ sở chính ở quận Phú Nhuận, TPHCM cũng xác nhận dừng nhận khách với các tour xa như Mỹ, Canada, New Zealand, Australia vì đã hết chỗ. Hiện tại, họ đang bước vào khâu chuẩn bị dịch vụ cho các đoàn.

Việc du khách chú ý tới các tour du lịch xuất ngoại cho thấy người Việt Nam sẵn sàng chi tiêu ở mức trung bình trở lên cho các kỳ nghỉ, coi du lịch là hoạt động thiết yếu.

Ông Đặng Mạnh Phước - CEO The Outboux Company, công ty nghiên cứu thị trường du lịch - chỉ ra trong năm 2023, có khoảng 5 triệu lượt khách Việt Nam đi du lịch quốc tế, phục hồi 50% so với thời kỳ trước COVID-19 (năm 2019).

Theo đội ngũ nghiên cứu của Outbox Company, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng du lịch ở Việt Nam nằm ở tỷ lệ dân số trong độ tuổi trung lưu tăng mạnh, lên tới mức 26% vào năm 2026. Đây là bộ phận tự chủ tài chính, mong muốn khám phá những điều mới lạ nên sẽ có nhu cầu đi nước ngoài nhiều hơn. Xu hướng này sẽ khiến phân khúc du lịch nội địa đứng trước sức cạnh tranh gay gắt.

Vị thế của du lịch nội địa ở đâu?

Các đơn vị lữ hành kinh doanh sản phẩm du lịch nội địa vẫn "đau đầu" với tình trạng giá vé máy bay tăng cao, làm đội giá tour. Thống kê cho thấy, giá vé từ Hà Nội, TPHCM tới các điểm du lịch tăng trong khoảng 112-184% trong giai đoạn từ ngày 24/1-12/2.

Vào thời điểm ngày 8/2 (29 tháng Chạp), vé máy bay khứ hồi tuyến Hà Nội - Phú Quốc, TPHCM - Phú Quốc lần lượt ở mức 8,4 triệu đồng và 3,7 triệu đồng. Trong khi đó, vé khứ hồi tuyến Hà Nội - Nha Trang, TPHCM - Đà nẵng cũng dao động trong khoảng 5-6 triệu đồng.

Để so sánh, giá vé khứ hồi TPHCM - Seoul (Hàn Quốc) ở thời điểm ngày 8/2 cũng ở mức hơn 8 triệu đồng, ngang với tuyến Hà Nội - Phú Quốc. Trước áp lực giá lưu trú, vé máy bay tại các địa danh như Sapa, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc ngang bằng với các điểm đến quốc tế, du lịch nội địa phải san sẻ thị phần cho thị trường outbound trong dịp Tết Âm lịch và cả năm 2024.

Do đó, các doanh nghiệp lữ hành dự báo lượng khách du lịch nội địa giảm nhẹ vào dịp Tết Âm lịch sắp tới, tương ứng 80% so với năm ngoái. Khảo sát ngày 16/1 chỉ ra các tour và combo du lịch trong nước vẫn còn nhiều do tâm lý đặt phòng, vé máy bay sát ngày. Với biến động giá vé máy bay thất thường, người Việt có xu hướng lựa chọn các địa điểm đến gần, di chuyển bằng đường bộ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định du lịch nội địa vẫn có chỗ đứng và xu hướng giảm nhẹ so với năm ngoái là phù hợp với quy luật cân bằng trước sức tăng "chóng mặt" của thị trường nội địa sau vài năm qua.

Ông Đặng Mạnh Phước - CEO The Outboux Company - nhận định rằng về mặt khách quan, quy mô của du lịch nội địa vẫn sẽ dao động trên mức 100 triệu lượt/năm, trong khi thị trường outbound trước năm 2019 mới ở mức 10 triệu lượt/năm. Do đó, dù có phục hồi rất nhanh với tỷ lệ 50% vào năm 2023 nhưng việc so sánh du lịch outbound với du lịch nội địa là khập khiễng.

"Thị trường outbound và nội địa là hai đường thẳng song song. Ngành du lịch của bất kỳ quốc gia nào cũng cần phải phát triển đồng đều 3 phân khúc bao gồm outbound (đưa khách đi nước ngoài), inbound (đón khách quốc tế) và du lịch nội địa. Nhu cầu du khách đi nước ngoài tăng mạnh, thị trường nội địa san sẻ thị phần là sự tất yếu, nhưng không phải khách đi nước ngoài nhiều là du lịch nội địa sẽ bị bỏ lại", ông Đặng Mạnh Phước nhấn mạnh.

Như đã đề cập ở trên, xu hướng đi nước ngoài du lịch của người Việt Nam cho thấy khách hàng hiện nay sẽ có tâm lý sẵn sàng chi trả cho những chuyến đi, sản phẩm độc đáo. Theo dữ liệu nghiên cứu, người Việt thực hiện kỳ nghỉ ở nước ngoài sẽ tập trung chi phí vào việc khám phá ẩm thực, các hoạt động giải trí, trong khi ở Việt Nam khách bỏ ra số tiền nhiều nhất vào chi phí lưu trú.

Vì vậy, nhiều chuyên gia ngành du lịch, đại diện của các đơn vị lữ hành đều đồng ý rằng cách làm du lịch nội địa cần có xu hướng đổi mới để giữ chân khách hàng. Các sản phẩm tour trong nước cần tạo nên nhiều sản phẩm bao gồm cơ hội trải nghiệm văn hoá, khám phá những điểm đến độc đáo, làm quen với những bộ môn thể thao đặc trưng gắn với địa hình như đi bộ xuyên rừng, leo núi, lặn biển.

Dù lượng người du lịch nội địa chưa tăng mạnh trong thời gian tới, các hoạt động tại điểm đến có thể kích thích, nâng cao chi phí của khách Việt Nam một cách hợp lý, xứng đáng thì vẫn có thể tạo đà phát triển bền vững. Nếu các tour du lịch nội địa chỉ dừng ở việc nghỉ dưỡng, mua sắm thì rất nhàm chán, du khách sẽ có tâm lý tự sắp xếp một chuyến đi cho riêng mình thay vì thông qua các đơn vị lữ hành, khiến việc kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn.