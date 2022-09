Hà Nội sẽ mạnh tay thu hồi các dự án đang ‘ôm đất’

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của UBND thành phố Hà Nội diễn ra chiều 9/9, báo giới đề cập đến thông tin quận Hoàng Mai thiếu 36 trường học, trong bối cảnh chung cư “mọc như nấm”, hạ tầng chưa đáp ứng nhưng đất xây trường bị chủ đầu tư bỏ hoang. Vậy, thành phố có định thu hồi đất bị chủ đầu tư bỏ hoang không?

Trao đổi với báo chí, ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết dân số quận Hoàng Mai ở thời điểm thành lập năm 2003 chỉ có hơn 183.000 người, nhưng đến nay đã có hơn 537.000 người, tăng hơn 354.000 người.

“Mật độ dân số quận cũng cao nhất Hà Nội với 12.900 người/km2, chưa kể số lượng người dân tạm trú trên địa bàn”, ông Thái cho hay.

Theo ông Thái, dân số quận Hoàng Mai hiện theo điều tra xã hội học là trên 700 nghìn người; bình quân mỗi năm tăng khoảng hơn 17.500 người.

Theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, trên địa bàn có 227 nhà chung cư cao tầng mới được xây dựng và 202 nhà chung cư cũ, trong khi đó, có chung cư vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 toà chung cư và sắp tới có thêm 5 toà nhà được đưa vào sử dụng.

Tổng số trẻ trong độ tuổi mầm non chưa đi học, số học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 và lớp 6 theo điều tra phổ cập trên địa bàn là trên 31.600 học sinh. Trong đó, số trẻ trong độ tuổi chưa đi học qua điều tra phổ cập trên địa bàn là gần 12.800 trẻ.

Riêng phường Hoàng Liệt có 92.000 dân, diện tích 4,89 km2, số trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường là 8.155 trẻ. Toàn phường Hoàng Liệt có 11 trường và 79 nhóm lớp mầm non ngoài công lập.

Trường mầm non Hoàng Liệt năm học 2022 - 2023 bao gồm 4 cơ sở, đáp ứng tối đa 559 trẻ, trong đó trẻ 3- 4 tuổi là 333 trẻ. Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ đăng ký là hơn 700 cháu nên trường và phụ huynh đã thống nhất phương án bốc thăm. Số trẻ còn lại, phường đã vận động phụ huynh đưa trẻ đi học tại các trường, nhóm lớp ngoài công lập.

“Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư ở khu đô thị, toà nhà cam kết xây dựng trường học đúng tiến độ để đáp ứng nhu cầu của nhân dân”, ông Thái bày tỏ.

Thông tin thêm về vấn đề này tại cuộc họp báo, ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết hiện thành phố đang tiến hành rà soát các dự án chậm triển khai trên địa bàn; đồng thời sẽ ra quyết định thu hồi đối với các dự án đang “ôm đất”.

“Tháng 8 vừa qua, thành phố đã ban hành quyết định thu hồi 7 dự án, tổng diện tích 185ha. Đối với chủ đầu tư các khu đô thị, đặc biệt là có các ô đất trường học phục vụ cho lợi ích công cộng, xã hội, thành phố đã giao Sở Xây dựng rà soát nội dung này. Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu rà soát và trên tinh thần nếu chủ đầu tư không thực hiện thì sẽ thu hồi để đầu tư công”, ông Dũng khẳng định.

Tính đến tháng 5/2022, quận Hoàng Mai có 90 trường học, tăng 39 trường so với năm 2003, trong đó 58 trường công lập, 32 trường ngoài công lập. Số học sinh toàn quận là gần 96.800 học sinh. Chỉ tính riêng trong năm học 2021-2022, ngành giáo dục tiếp tục được xây mới, đầu tư, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 18 trường (10 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 5 trường THCS) với tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng.

Ngày 27 và 28/8, hàng trăm phụ huynh đã tham dự buổi bốc thăm để giành suất vào Trường Mầm non Hoàng Liệt. Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 hồ sơ so với dự kiến. Nhà trường dự kiến sẽ tuyển hết số học sinh này để đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học.

Còn đối với trẻ 3-4 tuổi, nhà trường chỉ có thể tuyển thêm 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký. Như vậy, có gần 400 hồ sơ vượt chỉ tiêu. Do vậy, Trường Mầm non Hoàng Liệt phải tổ chức bốc thăm chọn các cháu may mắn được vào trường.