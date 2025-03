Hà Nội sắp ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới

TPO - Sắp tới, Hà Nội khai trương các sản phẩm du lịch di sản như: Du lịch trải nghiệm gắn với các giá trị di sản - di tích tại điểm du lịch Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng); tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội tại các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên...

Ngày 25/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về hoạt động du lịch Thủ đô trong quý I. Trong 3 tháng đầu năm Thủ đô Hà Nội ước đón 7,30 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,85 triệu lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024; còn lại là khách trong nước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 29.930 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 3 tháng đầu năm, ngành du lịch Thủ đô tổ chức hàng loạt sự kiện quan trọng, nhất là dịp đón năm mới 2025, đón Tết Nguyên đán. Sở Du lịch Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm tìm kiếm sản phẩm mới, tăng tính liên kết giữa các địa phương. Mới đây, Hà Nội tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025” nhằm khởi động, quảng bá chuỗi hoạt động du lịch trên địa bàn.

Để đạt mục tiêu đón 31 triệu khách du lịch trong năm nay, Hà Nội tiếp tục ra mắt những sản phẩm du lịch mới và nâng cấp các sản phẩm truyền thống. Trong đó, thành phố tập trung nhiệm vụ khai trương, ra mắt các sản phẩm du lịch di sản, di tích như: Du lịch trải nghiệm gắn với các giá trị di sản - di tích tại điểm du lịch Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng).

Tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội tại các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên; mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã An Phú (huyện Mỹ Đức); mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn tại xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ).