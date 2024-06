Hà Nội 'phủ' áo xanh gần 200 điểm thi, hơn 4.000 tình nguyện viên Kiên Giang, An Giang tiếp sức sĩ tử

TPO - Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tình nguyện viên, cùng các phần quà, dụng cụ thiết yếu, các đội hình "xe ôm tình nguyện 0 đồng"... sẵn sàng hỗ trợ, tiếp sức sĩ tử và người nhà tại 196 điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 của TP Hà Nội diễn ra từ ngày 26/6 - 29/6, có gần 109.000 thí sinh đăng ký dự tuyển tại 196 điểm thi. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch từ sớm; huy động tổng nguồn lực xã hội hoá hỗ trợ chương trình Tiếp sức mùa thi đợt 2 - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 hơn 5 tỷ đồng.

Thành Đoàn - Hội Sinh viên Hà Nội đã chuẩn bị hơn 38.000 phần quà tiếp sức; 2.600 thùng nước tăng lực; 10.000 quạt cầm tay... cùng nhiều phần quà, bánh kẹo để tiếp sức sĩ tử.

Trong ngày 25/6, các đơn vị của Thành Đoàn đã tiếp nhận gần 30 tấn hàng tại Cung Thanh niên sẵn sàng phục vụ Chiến dịch tại 196 địa điểm thi THPT trên địa bàn Thành phố.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội cho biết, điểm nhấn nổi bật trong Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay là các quận, huyện, thị Đoàn rất chủ động trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa; tập hợp lực lượng đoàn viên, thanh niên tại địa bàn rất hiệu quả, đặc biệt là đội hình “Hoa phượng đỏ” hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Đặc biệt, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố triển khai dự án “Áo xanh sư phạm tới trường”, trong đó, có nội dung dạy kèm miễn phí cho các em học sinh lớp 9, lớp 12 ôn thi cấp tốc, giúp các em sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Thành Đoàn Hà Nội đã tuyển chọn và tập huấn cho hơn 5.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại 196 điểm thi. Đội hình đảm bảo bố trí từ 15 - 20 tình nguyện viên ngoài cổng trường tại buổi thi; tham gia phân luồng giao thông, hướng dẫn các thí sinh tìm vị trí phòng thi; hỗ trợ nước uống; phân luồng các thí sinh vào phòng thi.

Theo anh Hưng, trong quá trình diễn ra kỳ thi, các tình nguyện viên sẽ tiếp đón, hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Tại các điểm thi sẽ có các đội hình “Xe ôm tình nguyện 0 đồng” đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi, nhất là thí sinh khó khăn về vận động, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại; đồng thời hỗ trợ thí sinh trong những trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm địa điểm thi…

Ngoài ra, các điểm thi đều bố trí khu vực phát tặng các vật phẩm thiết yếu miễn phí cho thí sinh và người nhà như: nước uống, bánh, kẹo, đồ dùng học tập, quạt cầm tay…

Cùng đó, tổ công tác của Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố cũng thường xuyên kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ của các đội hình tại các điểm thi của 30 quận, huyện, thị Đoàn để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở khi tình nguyện viên không thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ.

Để tiếp thêm động lực tinh thần cho các tình nguyện viên, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Hà Nội cũng triển khai bộ nhận diện đồng loạt tới 100% các điểm thi, tạo hiệu ứng lan toả rộng khắp. Các tình nguyện viên áo xanh còn tỉ mỉ tạo nên những bức tranh cổ động, những thông điệp, lời chúc ngọt ngào cổ vũ thí sinh như: "cố lên", "bình tĩnh, tự tin", “điểm 10”…

Để đồng hành, tiếp sức thí sinh trên hành trình học tập, sau kỳ thi, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố cũng rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện nhập học cho các bạn; liên hệ với nhà trường bố trí chỗ ở ký túc xá; trao tặng học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Hơn 4.000 tình nguyện viên ở Kiên Giang, An Giang tham gia tiếp sức mùa thi

Ngày 26/6, trao đổi với PV Tiền Phong, anh Dư Phạm Hữu Khuyến – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang cho biết, Tỉnh Đoàn vừa tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2024, với hơn 2.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Kiên Giang có 26 điểm thi với 650 phòng thi, 52 phòng dự phòng và 49 phòng chờ. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi hơn 15.000 thí sinh.

Tại lễ ra quân, Ban Tổ chức đã tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị đồng hành cùng chương trình và thành lập 6 đội hình chuyên để triển khai thực hiện các nội dung của chương trình Tiếp sức mùa thi, gồm: Đội tư vấn tâm lý; Đội an ninh trật tự, an toàn giao thông; Đội xe tình nguyện; Đội hỗ trợ ăn uống cho thí sinh; Đội tư vấn tiếp sức mùa thi; Đội tình nguyện hoa phượng đỏ.

“Các đội hình này hoạt động cho đến khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc đồng hành, hỗ trợ nhằm giúp các em bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay”, anh Khuyến chia sẻ.

Sau lễ ra quân, Ban Chỉ đạo Chương trình Tiếp sức mùa thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đoàn đến thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Rạch Giá và Châu Thành.

Trước đó, 25/6, Tỉnh Đoàn An Giang, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang tổ chức lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, An Giang có 20.308 thí sinh đăng ký dự thi tại 46 điểm thi với 887 phòng thi, 56 phòng thi dự phòng và khoảng 81 phòng chờ. Tỉnh An Giang huy động hơn 3.000 người làm công tác coi thi.

Theo đó, gần 2.000 tình nguyện viên, thuộc 46 điểm trường và địa bàn xã, phường, thị trấn tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi được tổ chức thành 4 đội hình chuyên trách, gồm: Đội hỗ trợ thí sinh, Đội thông tin – tư vấn, Đội phản ứng nhanh, Đội truyền thông.

Cũng trong sáng nay, tại điểm in sao đề thi, bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã giám sát việc vận chuyển đề thi tốt THPT đến các điểm thi trong tỉnh.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, các tuyến vận chuyển đề thi được lực lượng Công an và các cơ quan chuyên môn bảo vệ nghiêm ngặt, chặt chẽ trong suốt hành trình. Đề thi cũng sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các điểm thi cho tới khi chính thức mở đề cho thí sinh làm bài.