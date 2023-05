Hà Nội dừng hỗ trợ học phí, tiền đóng của học sinh sẽ tăng gấp đôi

TPO - Hà Nội dự kiến mức học phí phổ thông bằng năm ngoái, nhưng dừng chính sách hỗ trợ nên số tiền thực đóng của phụ huynh ở một số bậc học sẽ tăng gấp đôi.

Theo Dự thảo Nghị quyết về học phí năm học 2023-2024 của Hà Nội công bố ngày 15/5, học phí với học sinh vùng thành thị là 300.000 đồng một tháng; vùng nông thôn 100.000-200.000 đồng, vùng dân tộc thiểu số 50.000-100.000 đồng.

Thực tế, mức này bằng khung học phí mà Hà Nội áp dụng năm 2022. So với mức thu 19.000-217.000 đồng của năm 2021, học phí một số bậc học tăng gần gấp đôi.

Cụ thể, người có con học THPT ở các xã miền núi đóng học phí 100.000 đồng một tháng, tăng hơn bốn lần so với mức cũ là 24.000 đồng. Các bậc mầm non, THCS có mức đóng tăng khoảng hai lần, từ 19.000-24.000 đồng lên 50.000 đồng. Tương tự, phụ huynh có con học mầm non và THCS ở nội thành sẽ phải đóng học phí gần gấp đôi, từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng một tháng.

Học phí (đơn vị: đồng/học sinh/tháng) dự kiến với các cấp học ở Hà Nội từ năm 2023-2024 như sau:

Vùng Mầm non Tiểu học THCS THPT Thành thị (phường, thị trấn) 300.000 300.000 300.000 300.000 Nông thôn (xã, trừ xã miền núi) 100.000 100.000 100.000 200.000 Dân tộc thiểu số và miền núi (các xã miền núi) 50.000 50.000 50.000 100.000

Nếu học trực tuyến, các trường thu 75% mức học phí đã được ban hành.

Việc quy định mức thu học phí đối với học sinh tiểu học dùng làm căn cứ đề thực hiện mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định.

Cùng ngày, Hà Nội cũng công bố dự thảo về mức trần học phí với các trường công lập chất lượng cao, không thay đổi so với năm ngoái.

Trên cơ sở mức trần học phí, Thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn, cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và kết quả kiểm định để quyết định mức thu học phí cụ thể (tỷ lệ tăng học phí không quá 7,5%) sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở GD&ĐT phân cấp quản lý.

Mức trần học phí với các trường chất lượng cao như sau (đơn vị: đồng/học sinh/tháng):

TT Trường công lập chất lượng cao Mức trần học phí năm học 2023-2024 1 Mầm non 5.100.000 2 Tiểu học 5.900.000 3 THCS 5.300.000 4 THPT 6.100.000

Nếu học trực tuyến, các trường thu 75% mức học phí theo mức đã ban hành. Nếu học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó.

Hai dự thảo Nghị quyết được lấy ý kiến từ 15/5, dự kiến trình HĐND thành phố Hà Nội vào tháng 7.

Năm ngoái, học phí áp dụng với các trường chưa đảm bảo chi thường xuyên ở Hà Nội năm học 2022-2023 cụ thể như sau (đơn vị đồng/học sinh/tháng):

Thời điểm đó, đánh giá đời sống người dân còn khó khăn sau hai năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19, Hà Nội đã chi ngân sách khoảng 1.133 tỷ đồng để cấp bù phần chênh lệch và hỗ trợ 50% học phí. Do đó, số tiền thực đóng của phụ huynh năm học 2022-2023 không tăng so với trước.

Được biết, số tiền ngân sách hỗ trợ học phí của Hà Nội năm ngoái cao nhất cả nước. Nhiều tỉnh, thành cũng chi ngân sách để hỗ trợ học phí mầm non, phổ thông công lập như Hải Phòng khoảng 400 tỷ đồng, Đà Nẵng 450 tỷ, Cần Thơ 309 tỷ , Quảng Ninh 458 tỷ , Bà Rịa - Vũng Tàu 140 tỷ ,...