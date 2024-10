New Zealand - điểm đến học sinh phấn khởi, phụ huynh tâm đắc

Là người có trải nghiệm học tập, nghiên cứu ở nhiều nơi như Việt Nam, châu Âu, đang công tác tại New Zealand và cũng là phụ huynh có con học phổ thông ở đây, ông Nguyễn Văn Trung - Đại sứ Việt Nam tại New Zealand - đã có những chia sẻ thú vị về nền giáo dục xứ sở Kiwi.

Nền giáo dục thực tế và đào tạo những ngành mới của thế giới

Trước hết, đó là cách tiếp cận giáo dục. “Nền giáo dục của họ được thiết kế cho một đất nước có dân số ít (hơn 5 triệu dân) nên hết sức thực tế. Họ không hướng vào bằng cấp, thành tích mà đi thẳng đến nhu cầu của học sinh và hướng tới thị trường lao động. Điều này được thể hiện xuyên suốt từ khâu hướng nghiệp cho học sinh trung học, định hướng nghề nghiệp, cho đến phân bổ tại các trường đại học, các học viện kỹ thuật và công nghệ”.

Bên cạnh đó, giáo dục Đại học của New Zealand cũng có những điểm cực kỳ phù hợp với Việt Nam như: “Ở New Zealand, những tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu rất cao nên họ cũng đào tạo theo hướng đó. Đây thật sự là một điểm mạnh của nước bạn, phù hợp với định hướng của nước ta, trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động thực hiện cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) với phát thải ròng bằng không vào 2050. Các ngành liên quan đến môi trường, khí hậu, nói rộng ra hơn nữa là các lĩnh vực liên quan đến khoa học công nghệ mới, hướng đến bảo vệ môi trường, khai thác tối ưu tài nguyên thiên nhiên… rất phát triển.

Ngoài ra, New Zealand cũng mạnh về các ngành đào tạo mới mà Việt Nam đang chú ý và mong muốn hợp tác, là lĩnh vực Kinh tế Biển, Môi trường Biển, Khai thác nguồn tài nguyên biển, Quản lý tài nguyên ven bờ… Bên cạnh đó, các ngành Công nghệ thông tin, Phân tích dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Ứng dụng CNTT trong hậu kỳ và kỹ xảo điện ảnh… cũng rất đáng quan tâm”.

Môi trường an toàn để học tập và phát triển

Hiện đang sống và làm việc tại New Zealand, ông Trung nhận thấy đất nước này có một môi trường xã hội lành mạnh, đề cao hạnh phúc và chất lượng cuộc sống (well-being).

“Khi nói đến New Zealand là phải nói đến well-being. Ở đây bất kỳ lĩnh vực, cơ quan nào cũng đều gắn liền với điều đó, kể cả ngân sách nhà nước. Tại mỗi Bộ đều có bộ phận, mỗi trường đều có phòng well-being. Có thể thấy mọi mặt xã hội đều quan tâm đến chất lượng cuộc sống con người.

New Zealand là điểm đến an toàn cho du học sinh quốc tế vì đây là đất nước đa sắc tộc, đa văn hóa. Người dân đảo quốc này cực kỳ thân thiện, có những giá trị gần gũi với Việt Nam như rất coi trọng gia đình”.

Ông cũng chia sẻ thêm “Du học sinh khi sang đây học thì cơ hội việc làm rất nhiều, ngay cả học sinh phổ thông cũng có thể đi làm thêm 20 giờ mỗi tuần, chưa kể sinh viên tốt nghiệp còn có cơ hội trải nghiệm việc làm 1-3 năm”.

Cẩm nang “Đến New Zealand đón bình minh mới”

Với những chính sách ưu ái của chính phủ New Zealand dành cho du học sinh Việt Nam, cùng nhu cầu của nhiều bạn trẻ mong muốn được học tập và làm việc tại môi trường quốc tế, báo Hoa Học Trò - ấn phẩm của báo Tiền Phong và Cơ quan giáo dục New Zealand tại Việt Nam (ENZ) đã hợp tác phát hành quyển đặc san mang tên “Đến New Zealand đón bình minh mới”.

Bạn đọc có thể tìm thấy trong ấn phẩm những thông tin chính thống về ngành học, trường học, chương trình học… cũng như chia sẻ về các cơ hội việc làm sau tốt nghiệp và cuộc sống tại New Zealand. Đặt sách trước tại đây: https://shorturl.at/whkwc hoặc tìm mua tại hệ thống nhà sách FAHASA, Phương Nam…