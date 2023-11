Hà Nội: Bắt giữ shipper dùng kìm cộng lực phá khóa cửa hàng loạt nhà dân để trộm cắp

TPO - Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, bắt giữ nam shipper gây ra hàng loạt vụ phá khóa cửa nhà dân trộm cắp tài sản gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ngày 16/11, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Ngọc Sơn (SN 2002, quê Đông Hưng, Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sơn là sinh viên trường cao đẳng ở Hà Nội tuy nhiên đã bảo lưu kết quả và đi làm shipper (nhân viên giao hàng).

Trước đó, ngày 7/11, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị đối tượng đột nhập vào nhà trộm số tiền khoảng 3 triệu đồng và 1 nhẫn vàng tây trị giá 3 triệu đồng. Qua camera giám sát của gia đình, nghi phạm là nam giới mặc áo nhân viên giao hàng màu vàng, sau khi bấm chuông nhiều lần đã dùng kìm cộng lực phá cửa vào trong trộm cắp tài sản.

Quá trình xác minh, Công an quận Hà Đông nghi vấn đối tượng này chính là nghi phạm đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự ở một số nơi khác.

Trước vụ việc, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự của đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cử những trinh sát có nhiều kinh nghiệm vào cuộc điều tra.

Ngày 15/11, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Sơn. Bước đầu, Sơn khai nhận do thua tiền khi chơi cờ bạc trực tuyến “Tài Xỉu” nên sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy nạp tiền vào tài khoản game.

Ngoài ra, làm nhân viên giao hàng nên Sơn thông thuộc các tuyến đường ở nhiều quận trên địa bàn TP Hà Nội và vào buổi trưa các con ngõ nhỏ thường vắng người qua lại nên đã dùng kìm cộng lực phá cửa để trộm cắp.

Khi gây án, Sơn mua kìm cộng lực, cờ lê, tua vít, đeo khẩu trang và che biển kiểm soát xe máy, hàng ngày đi lang thang trên các địa bàn các quận, sử dụng kìm cộng lực cắt phá khóa cửa đột nhập vào các nhà dân trộm cắp tiền, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, bạc…

Bên cạnh đó, khi trộm cắp tài sản Sơn mặc quần áo shipper nên người dân ít để ý và nghi ngờ. Đồng thời, để chắc chắn không có người ở nhà, Sơn bấm chuông nhiều lần.

Công an quận Hà Đông cũng làm rõ với thủ đoạn trên, Sơn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở nhiều quận trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 9/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo shipper dùng kìm cộng lực phá khóa cửa một ngôi nhà trong ngõ trên địa bàn quận Hoàng Mai, TP Hà Nội gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, sự việc diễn ra vào ban ngày. Tuy nhiên, khu vực trên lại khá vắng vẻ và ít người qua lại. Trong khoảng thời gian khoảng 1 phút, nam thanh niên này đã phá được khóa cửa và vào bên trong. Tuy nhiên, gia đình không bị mất tài sản và không trình báo cơ quan công an.