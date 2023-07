Hạ CLB TPHCM 1-0, Viettel khiến cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn

Trước vòng 13 V-League 2023, CLB Viettel đã chắc suất trong nhóm 8 đội dẫn đầu tranh vô địch, trong khi CLB TPHCM cũng an phận ở nửa cuối BXH.

Với lực lượng và phong độ tốt hơn, CLB Viettel nhanh chóng kiểm soát thế trận. Phút 25, Mohamed Essam suýt tạo ra một siêu phẩm khi hãm ngực và dứt điểm theo kiểu "xe đạp chổng ngược", nhưng rất tiếc là bóng đã dội xà ngang đi ra ngoài.

Ở phút 24, dù nhận đường chuyền rất khó nhưng đồng đội một thời của Mohamed Salah - Essam vẫn khống chế ngực rất gọn rồi tung ra một cú ngả bàn đèn. Thủ môn Thanh Thắng đã đứng nhìn nhưng xà ngang lại từ chối “siêu phẩm” này.

Cuối hiệp 1, Essam mới có bàn thắng giúp CLB Viettel vươn lên dẫn trước. Tân binh người Ai Cập đã đánh đầu cận thành tung lưới đội chủ nhà sau pha rót bóng rất chính xác từ cánh trái của Phan Tuấn Tài.

Sang đầu hiệp 2, CLB TPHCM nỗ lực tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ và tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý. CLB Viettel cũng không ngại đẩy đội hình lên để chơi ăn miếng trả miếng. Hai đội đã tạo nên thế trận rất hấp dẫn.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành nói: "Các cầu thủ HCM chơi hay, kiểm soát bóng nhiều hơn. Viettel có cơ hội, chúng tôi cũng có cơ hội nhưng trúng xà ngang, cột... Trận đấu với HAGL may mắn hoà, trận này không may mắn nên thua. Trận này vs trận HAGl đã cải thiện nhiều. Trụ hạng gay cấn, chúng tôi sẽ vượt qua. HAGL vs Viettel đá tốt, họ có nhiều tuyển thủ chơi chặt chẽ. Cả 2 trận đều có cơ hội không thể chuyển hoá thành bàn thắng".

"Thời tiết không phải khó khăn, thuận lợi vì CLB TPHCM quen sân hơn. Tuy nhiên, đối thủ chúng tôi là Viettel, họ kiểm soát nhiều hơn, chặt chẽ, biết điều tiết trận đấu", HLV Vũ Tiến Thành nhận xét.