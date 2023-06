'Bom tấn' đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được công chiếu 20/10

TPO - Ngày 16/6, nhà sản xuất ViewFinder tổ chức họp báo công bố phim tài liệu về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và giới thiệu nhà tài trợ bộ phim. Bộ phim do Liên đoàn bóng đá Việt Nam hợp tác với nhà đầu tư dự kiến phát hành vào dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2023.

Vietnam - Where are you? là thể loại điện ảnh tài liệu dựa trên chất liệu con người và sự kiện có thật những câu chuyện chính được sáng tác để gần gũi, nhạy cảm, tinh tế và đến gần với khán giả quần chúng hơn thay vì góc nhìn phóng sự.

Trước thềm giải đấu lịch sử, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với nhà đầu tư thực hiện dự án phim tài liệu về Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam với tên gọi: Vietnam – Where are you?.

Dự án này vì thế, không đơn thuần chỉ là một bộ phim về một đội bóng đá nữ lần đầu tham dự World Cup, mà là hành trình của một gia đình cùng nhau chạm đến ước mơ của mình.

Đại diện ekip sản xuất cho biết, việc xây dựng nhịp phim rất quan trọng để đảm bảo tính giải trí và thể hiện chân dung nhân vật một cách chân thực. Tập trung vào những khoảnh khắc đối thoại, nhưng chính những khoảnh khắc thay đổi riêng tư mới là yếu tố tạo nên tính cách của nhân vật. Họ có thể rất mạnh mẽ và xuất sắc trên sân cỏ. Nhưng ngoài sân, họ lại là những cô gái "yểu điệu" và có những lúc rung động. Và những cá nhân đó, cùng nhau trở thành một gia đình, đang bước ra thế giới để chinh phục những đỉnh cao mới.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào World Cup 2023, sẽ diễn ra tại Úc và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8. Kế hoạch của ĐT bóng đá nữ Việt Nam tới thời điểm tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ được chia thành 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 22/5 đến 4/6, đội sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 5/6, ĐT bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ 2 tại Đức với 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (ngày 15/6) và ĐT nữ Đức (ngày 24/6).

Trong thời gian này, ĐT bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có 1 trận đấu giao hữu với ĐT U23 Ba Lan vào ngày 21/6. Sau chuyến tập huấn này, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7.

Ở giai đoạn cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Đây là sự kiện lịch sử khi lần đầu tiên, bóng đá nữ nước nhà tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh. Trên hành trình vượt qua vòng loại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã truyền cảm hứng mạnh mẽ với tinh thần kiên cường của phụ nữ Việt Nam.

Kể từ lần đầu tiên bước chân ra đấu trường quốc tế tại SEA Games 1997, việc tham gia World Cup 2023 là một thành công đáng tự hào cho các cầu thủ, cho các thế hệ tuyển thủ đi trước, cho người hâm mộ, cho một nền thể thao bình đẳng. Chúng ta, không chỉ tự hào vì đích đến World Cup 2023, chúng ta còn tự hào vì hành trình của họ trên con đường đó.

Vượt qua nhiều ứng viên, nữ đạo diễn Nguyễn Thị Thắm là người được chọn. Chị là người đưa các CĐV tiếp cận với các cầu thủ nữ, và những khoảnh khắc đổi thay, kể cả trong phòng thay đồ ở các trận đấu. Là phụ nữ, Nguyễn Thị Thắm dễ dàng hơn trong việc gợi mở và nhận được sự chia sẻ từ các nữ tuyển thủ.

Giám đốc sản xuất Ngân Lê cho biết “Bên cạnh việc ghi hình trực tiếp, nguồn tư liệu từ báo chí và truyền thông sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc bổ sung những khoảng trống trong lịch sử mà không thể ghi hình trong thời điểm hiện tại. Truyền thông chưa có nhiều không gian cho các cầu thủ nữ. Không phải vì không có câu chuyện để kể, mà là họ chưa đến đủ gần với các cầu thủ, để nghe những lời thầm kín nhất từ người trong cuộc. Sự không được chú ý đó, phần nào lại là tốt, vì các cô gái được sống thật nhất với bản chất con người mình. Và cũng những con người ấy sẽ có nhiều cảm xúc hơn, mới lạ hơn, phấn khích hơn tại sân chơi lớn nhất hành tinh”.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Bennett Neo – Tổng Giám đốc SABECO, chia sẻ: “Bộ phim “Vietnam – Where are you?” sẽ chia sẻ hành trình đầy cảm hứng của những cầu thủ bóng đá nữ Quốc Gia, cho thấy tinh thần bền bỉ, không ngừng đeo đuổi ước mơ và thắp lên những niềm hy vọng cho đất nước. SABECO, thông qua thương hiệu Bia Saigon, một thương hiệu hàng đầu Việt Nam và cũng là người ủng hộ trung thành của thể thao Việt Nam, rất tự hào và vinh dự là Nhà tài trợ chính thức cho dự án phim tư liệu “Vietnam- Where Are You” nhằm tôn vinh thành tích đáng tự hào của Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam. Bằng việc hợp tác này, SABECO tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ phát triển các VĐV tài năng Việt Nam và Nâng tầm vị thế Việt Nam trên thế giới”.

Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm sinh năm 1984, là nhà làm phim tài liệu theo phong cách điện ảnh trực tiếp. Cô được biết đến với phim tài liệu Chuyến Đi Cuối Cùng Của Chị Phụng. Tốt nghiệp khoa đạo diễn, Sân khấu điện ảnh Hồ Chí Minh. Tham gia các khóa học đạo diễn, dựng phim tài liệu của tổ chức Atelier Varan (Pháp). Và sau đó, thành lập Varan Việt Nam cùng những nhà làm phim đã tốt nghiệp các khóa đào tạo của Atelier Varan tại Việt Nam, nơi đã sản xuất: Chuyến Đi Cuối Cùng Của Chị Phụng, Finding Phong, Bưởi, Đội Văn Nghệ Phường, Những Đứa Trẻ Trong Sương... Cô tham gia giảng dạy các khóa học tài liệu của Toa Tàu, TPD cũng như tổ chức, quản lý, đồng giảng viên của các khóa học Varan Việt Nam 2016, 2020. Hiện tại, cô sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh trong vai trò sản xuất, đạo diễn.