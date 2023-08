Gọi cửa không ai ra mở, vác dao chém vợ hờ và con riêng

TPO - Chiều 23/8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Út (38 tuổi, ngụ xã Nam Thái A, huyện An Biên) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.T. Y. C. (16 tuổi) là con riêng của người vợ hờ và sống chung nhà với bị cáo.

Theo cáo trạng, Lê Văn Út và bà T. T. K. chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà bà K. (ở xã Đông Yên, huyện An Biên) cùng với 2 người con riêng của bà K. là cháu N. T. N. và N. T. Y. C.

Đến khoảng 21 giờ ngày 22/10/2021, Út đi nhậu về kêu cửa nhưng không ai ra mở. Trong cơn tức giận, Út nhìn thấy cây dao để ở hiên nhà nên đã cầm sẵn trên tay. Khi thấy N. ra mở cửa, Út cầm dao chém 1 nhát trúng vào vai phải của nạn nhân.

Lúc này, bà K. chạy vào can ngăn thì bị Út chém 1 nhát trúng vào vai phải. Sau đó C. tiếp tục đến can ngăn cũng bị Út cầm dao chém 2 nhát vào vùng trán gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, Út bỏ lại cây dao rồi rời đi. Còn 3 mẹ con bà K. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.