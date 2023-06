Giữ vững trục truyền tải 500kV Bắc – Nam để đảm bảo điện cho miền Bắc mùa nắng nóng

Nguồn điện phía Bắc bị hạn chế, nước về các hồ thủy điện bị cạn kiệt, nhiều hồ xấp xỉ mực nước chết và phụ tải điện tăng cao vào mùa nắng nóng, vì vậy, để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực phía Bắc, vai trò của trục truyền tải điện 500kV Bắc – Nam, đặc biệt là đoạn tuyến từ Hà Tĩnh đến Nho Quan (Ninh Bình) có ý nghĩa rất quan trọng.

Các đường dây vận hành đầy và quá tải

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3 và 4/6, Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú đã kiểm tra tình hình vận hành hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc - Nam tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại Truyền tải điện Ninh Bình, ông Vũ Văn Lộc – Giám đốc Truyền tải điện Ninh Bình cho biết, Truyền tải điện Ninh Bình được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới truyền tải trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và một phần của tỉnh Hòa Bình với 780 km đường dây 220-500kV, với tổng cộng 8 trạm biến áp, dung lượng máy biến áp là 5.325MVA.

Qua thống kê theo dõi vận hành, vào đợt thời tiết chuyển nắng nóng cao điểm phụ tải tăng cao, nhiều đường dây, máy biến áp thuộc lưới Truyền tải điện Ninh Bình quản lý thường xuyên xuất hiện tình trạng vận hành đầy và quá tải.

Để đảm bảo cấp điện miền Bắc trong cao điểm mùa khô 2023 đang căng thẳng như hiện nay, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đã nâng ngưỡng truyền tải công suất trong ngắn hạn lên tới 2.600MVA trên đường dây 500kV Nho Quan - Nghi Sơn 2 - Hà Tĩnh theo chiều Nam - Bắc trong một số giờ cao điểm nhằm ưu tiên mục tiêu giữ nước các hồ thủy điện đa mục tiêu tại miền Bắc.

Tại Truyền tải điện Thanh Hóa, ông Lữ Thanh Hải, Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa cho biết, đơn vị quản lý vận hành hơn 750 km với 5 trạm biến áp với tổng dung lượng máy biến áp là 1.625 MVA. Thời tiết nắng nóng kéo dài và nhiệt độ tăng nhanh, khu vực thị xã Nghi Sơn ghi nhận mức nhiệt độ cao hơn 40 độ C, khiến tình hình vận hành căng thẳng. Trên các đường dây 500kV mạch 1, 2 các ngày gần đây đường dây 500kV mức mang tải hơn 1500A (các năm trước khoảng 1000A). Các đường dây khác đều mang tải cao.

Giữ vai trò điểm nút quan trọng nhất trong việc truyền tải điện ra phía Bắc, lưới truyền tải tại Truyền tải điện Hà Tĩnh cũng luôn vận hành căng thẳng. Ông Nguyễn Sỹ Thắng – Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 19/5, xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2023, tải trên các đường dây 500kV khu vực Hà Tĩnh bắt đầu tăng cao, đặc biệt là đường dây 500kV Hà Tĩnh – Vũng Áng tăng lên trên 80% định mức. Chế độ điện áp 500kV tại các nút của trạm biến áp thường xuyên vượt ngưỡng. Các ngăn lộ đường dây 220kV tình trạng vận hành thường xuyên vận hành đầy và quá tải.

Trước thực trạng trên để đảm bảo vận hành truyền tải, lãnh đạo PTC1, lãnh đạo các các truyền tải điện đã thường xuyên trực tiếp đi kiểm tra các điểm vận hành đầy, quá tải, các điểm xung yếu, phát nhiệt tại các TBA và đường dây, đặc biệt là đối với trục đường dây 500kV từ Vũng Áng - Hà Tĩnh – Nghi Sơn – Nho Quan luôn vận hành đầy tải vào các giờ cao điểm. Đồng thời, các Truyền tải điện thực hiện lập lịch trực tăng cường của lãnh đạo trạm, nhân viên vận hành nhằm đảm bảo công tác ứng trực kịp thời chỉ đạo khi có các tình huống bất thường xảy ra trên lưới, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố hoặc phải tách thiết bị ra khỏi vận hành.

Đơn vị đã chỉ đạo quán triệt lực lượng vận hành thường xuyên liên tục giám sát chặt chẽ tình trạng mang tải, tình trạng làm việc của các thiết bị ngăn tải cao.

Với phần đường dây, các đội TTĐ đã lập lịch trực và kiểm tra tăng cường của lãnh đạo, công nhân ngoài giờ hành chính. Cử người canh gác, thực hiện phân công nhiệm vụ chia ca canh gác liên tục từ 7h-19h tại các điểm pha đất thấp khi đường dây vận hành đầy tải, quá tải…

Dành nguồn lực tối đa cho trục 500kV Bắc - Nam

Tại buổi kiểm tra, Tổng Giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú ghi nhận và đánh giá cao Truyền tải điện Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định trong thời gian nắng nóng và vận hành lưới điện đầy tải và căng thẳng vừa qua.

Tổng Giám đốc EVNNPT đánh giá 2 mạch truyền tải 500kV Bắc – Nam từ Hà Tĩnh – Nho Quan có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo điện cho miền Bắc. Vì vậy, Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu lãnh đạo PTC1 và các truyền tải điện tiếp tục tập trung điều hành và thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục mùa nắng nóng theo chỉ đạo của EVN/EVNNPT. Đơn vị cũng cần tăng cường công tác quản lý vận hành, tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan. Tăng cường theo dõi tình hình vận hành, đặc biệt đường trục liên kết 500kV Bắc - Nam, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra trong giai đoạn truyền tải cao và rà soát, chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý sự cố.

Tổng giám đốc EVNNPT cũng yêu cầu PTC1 kịp thời bố trí nhân lực, vật lực hỗ trợ Truyền tải điện Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để đảm bảo vận hành tốt nhất trục truyền tải điện 500kV, sẵn sàng trong mọi tình huống, đảm bảo truyền tải liên tục, an toàn, ổn định trong thời điểm mùa nắng nóng. Các đơn vị phải đặt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu, cao nhất, quan trọng nhất. Tất cả các công việc có liên quan hoặc hỗ trợ cho hoạt động đảm bảo cung ứng điện cần được lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị ưu tiên chỉ đạo và triển khai thực hiện, giải quyết ngay.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra thiết bị, soi phát nhiệt, xây dựng và thực hiện phương án kiểm tra, theo dõi đặc biệt các đường dây tải cao, có nguy cơ sự cố. Lập hồ sơ theo dõi, đánh giá các điểm phát nhiệt theo mức độ mang tải và điều kiện thời tiết. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành như UAV, Flycam trong quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều độ và đề nghị các đơn vị điều độ kịp thời điều chỉnh phương thức đảm bảo công tác vận hành lưới điện an toàn, liên tục. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đáp ứng mục tiêu truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định mùa nắng nóng năm nay.