Gió mùa đông bắc sắp tràn về

TPO - Khoảng gần sáng và ngày 1/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 1/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-22 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối ngày 29/9 đến đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ nơi mưa rất to.

Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 200mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa từ 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cục bộ cường suất lớn (mưa trên 120mm trong 6 giờ), có thể gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhất là các vị trí, địa bàn xung yếu để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Dự báo từ ngày 1/10, mưa lớn giảm nhanh ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá.