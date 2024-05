Gigi Hadid hôn Bradley Cooper tại show Taylor Swift

TPO - Bradley Cooper và Gigi Hadid bị quay lại khoảnh khắc hôn nhau trong khi xem Taylor Swift biểu diễn tại khu vực khán đài VIP trong show “Eras Tour” ở Paris vào cuối tuần.

Bradley Cooper và Gigi Hadid cùng Travis Kelce đã đến ủng hộ buổi hòa nhạc trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour của Taylor Swift ở tại nhà thi đấu đa năng La Défense Arena ở Paris, Pháp, vào ngày 12/5.

Gigi trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội ngay sau đó nhiệt tình nhảy trong suốt buổi biểu diễn kéo dài hàng giờ đồng hồ của bạn thân. Tuy nhiên, đó chưa phải khoảnh khắc bùng nổ nhất mà siêu mẫu sinh năm 1995 tạo ra tại La Défense Arena.

Ngày 13/5, một cư dân mạng chia sẻ lên TikTok video Bradley Cooper vòng tay qua eo bạn gái kém 20 tuổi rồi trao cho cô nụ hôn say đắm tại khu vực khán đài VIP. Gigi hưởng ứng hành động bất ngờ này bằng cách đưa tay ôm khuôn mặt nam diễn viên American Sniper. Sau khi tách ra, cặp tình nhân mới tiếp tục nắm tay nhau lắc lư theo giai điệu ca khúc The Alchemy – được tin là Taylor viết về mối tình với Travis Kelce.

“Cả hai hạn chế thành tâm điểm chú ý ở mức tối thiểu, thỉnh thoảng lén hôn nhau và thỉnh thoảng ôm nhau khi hát theo những bản hit của Taylor”, nguồn tin nói với Entertainment Tonight.

Nguồn tin kể thêm sau khi show diễn kết thúc, cặp đôi diễn viên – người mẫu hạnh phúc nắm tay nhau rời đi. Thái độ của cả hai cho thấy họ đang ngập tràn tình yêu.

Không rõ Bradley và Gigi có hẹn gặp Taylor cùng Travis vào tối muộn hay không, nhưng trước đó bộ tứ cùng nhau đi nghỉ ở thành phố biển Carmel-by-the-Sea, California, Mỹ, ngay sau khi ca sĩ sinh năm 1989 phát hành album phòng thu thứ 11 The Tortured Poets Department.

Theo Page Six, chân dài Victoria’s Secret vướng tin đồn hẹn hò với ngôi sao A Star Is Born vào tháng 10/2023 khi được nhìn thấy ăn tối tại Via Carota, khu West Village, New York, Mỹ.

Cặp đôi không chính thức xác nhận mối quan hệ lãng mạn nhưng không hề giấu giếm chuyện yêu đương. Cuối tháng 1 vừa qua, họ lần đầu công khai xuất hiện cạnh nhau. Hai người nắm tay nhau trên phố London, không hề né tránh ống kính máy ảnh.

People dẫn nguồn tin trong cuộc tiết lộ Gigi cảm thấy Bradley chín chắn hơn những người đàn ông cô từng qua lại trước đó. Họ có sự đồng cảm dành cho nhau vì đều có con gái nhỏ.

Bradley có với người mẫu Irina Shayk một bé gái 7 tuổi. Sau khi chia tay vào năm 2019, họ chuyển sang làm bạn tốt và cùng nuôi dạy con. Trong khi đó, Gigi sinh con cho ca sĩ Zayn Malik vào năm 2020.

Trước khi quen Bradley, Gigi được cho là hẹn hò Leonardo DiCaprio kể từ mùa hè năm 2022. Hai ngôi sao chưa bao giờ xác nhận tin đồn. Nguồn tin độc quyền của Page Six xác nhận họ thực sự ở bên nhau nhưng không quá nghiêm túc do lịch trình mâu thuẫn. Vào giữa năm 2023, tài tử Titanic chuyển sang yêu người mẫu Victoria Ceretti.