Sáng 10/7 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM diễn ra Chương trình kỷ niệm 10 năm liên tịch phối hợp tổ chức chương trình Học kỳ Công an giữa Ban Thường Vụ Thành Đoàn và Ban Giám đốc Công an TPHCM giai đoạn 2014 – 2024; Lễ trưởng thành chương trình huấn luyện “Học làm chiến sĩ Công an” năm 2024.

Tham dự buổi lễ có anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng các đồng chí cán bộ, chiến sĩ khối Công an Thành phố, các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn Thanh niên Công an Thành phố và sự có mặt của 100 chiến sĩ nhỏ tham gia Học kỳ Công an với chủ đề “Học làm chiến sĩ Công an” năm 2024.

Qua 10 năm tổ chức (2014 - 2024), mô hình Học kỳ Công an do Thành Đoàn và Công an TPHCM khẳng định được uy tín và được các bậc phụ huynh tin tưởng đưa con em tham gia trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành.

Học kỳ Công an đã trở thành một hoạt động quen thuộc, được đầu tư kỹ lưỡng, phù hợp với yêu cầu giáo dục, huấn luyện kỹ năng của các bậc phụ huynh và thiếu nhi.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM đánh giá: “Chương trình đã làm rất tốt công tác gieo mầm, vun đắp ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân thực thụ cho các cháu. Nhiều cháu tham gia chương trình giờ đây đã trở thành cán bộ chiến sĩ của lực lượng Công an Thành phố, trực tiếp tham gia công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân Thành phố Bác.”

Thiếu tướng cũng gửi lời chúc mừng chương trình “Học làm Chiến sĩ Công an” đã chạm mốc 10 năm tuổi. Ông ghi nhận sau 10 năm thực hiện, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và các cháu thiếu niên, xây dựng nên thương hiệu Học kỳ Công an TP.HCM nổi bật, đa sắc màu và đầy tính chuyên nghiệp.

Em Nguyễn Quỳnh Mai, chiến sĩ Trung đội 1, học viên học kỳ “Học làm chiến sĩ Công an Nhân dân” năm 2024 chia sẻ: “Với bản thân em, đây là một chương trình vô cùng thú vị và bổ ích, khi đã trang bị được cho em hành trang, kỹ năng cũng như rèn luyện bản lĩnh để em có thể vững vàng hơn trong tương lai.”

Chị Lan Anh, có con gái từng tham gia hai Học kỳ Công an chia sẻ: "Ban đầu tôi rất lo lắng, không biết con sẽ xoay sở ra sao trong 6 ngày rời xa vòng tay gia đình. Nhưng trước ngày lên đường tham gia, con rất hăng hái, còn nhắn nhủ cha mẹ giữ gìn sức khỏe, điều này làm tôi cảm thấy an tâm phần nào. Khi đón con về, tôi nhận thấy con đã có tính tự giác trong sinh hoạt hàng ngày, có sự tự tin, năng động hơn, bản lĩnh hơn, chủ động quan tâm chia sẻ, giúp đỡ người thân trong gia đình."

Dịp này, Ban Giám đốc Công an Thành phố, Thành Đoàn Thành phố và Ban Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác tổ chức 10 năm Học kỳ Công an giai đoạn 2014 - 2024.