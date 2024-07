Thiếu niên Kon Tum học làm chiến sĩ công an

TPO - Sau 7 ngày học làm chiến sĩ công an, 81 em thiếu niên đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tốt nghiệp khoá học.

Ngày 9/7, Tỉnh Đoàn Kon Tum cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh tổng kết Chương trình Học làm chiến sĩ Công an lần thứ V, năm 2024. Học kỳ được tổ chức từ ngày 2-8/7 với sự tham gia của 81 em.

Chương trình học làm chiến sĩ Công an nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đồng thời giúp các em rèn luyện tính tự chủ, bản lĩnh, nề nếp, kỷ luật, tác phong của người chiến sĩ Công an; cung cấp một số kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng sống… cho các em.

Bên cạnh học tập, học viên còn tham gia các hoạt động vui chơi, rèn luyện thể lực, như: nhảy dân vũ, các trò chơi dân gian, tập võ thuật… giúp các em có tinh thần đoàn kết, sẻ chia, quan tâm đến bạn bè, gia đình và những người xung quanh.

Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức đã trao 81 giấy chứng nhận cho 81 em học viên và 10 giấy khen cho 10 đồng chí Tiểu đội trưởng, Điều phối viên đã có thành tích xuất sắc trong chương trình.

Một số hình ảnh trong chương trình: