Tuổi trẻ Công an Hà Nội ra mắt 8 đội hình thanh niên tình nguyện

TPO - Tại Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên Công an Thủ đô (CATĐ) tình nguyện Hè sáng 11/6, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội đã ra mắt 8 đội hình thanh niên tình nguyện và khai mạc Lớp tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.

Dự chương trình có Trung tá Bạch Quốc Tuyên - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân (CAND); anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Theo Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên CATP cho biết, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay, tuổi trẻ Công an Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Đoàn Thanh niên mỗi đơn vị cấp Phòng cần xây dựng ít nhất 1 đề cương; mỗi Đoàn Thanh niên Công an cấp huyện tổ chức ít nhất 1 đội hình tuyên truyền, tập huấn kiến thức phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; phòng cháy, chữa cháy; trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng chống đuối nước; kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em.

"Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an Thủ đô sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đồng hành, hỗ trợ 24 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; xây dựng 1 “Ngôi nhà 19-8”; xây dựng 2 điểm sinh hoạt, khu vui chơi trẻ em; triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng đường biên”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 200 người dân...", Bí thư Đoàn Thanh niên CATP cho biết.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đã ra mắt 8 đội hình thanh niên Công an tình nguyện gồm: Đội hình Hành quân xanh; Đội hình triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Đội hình đồng hành thanh niên Công an xã, thị trấn; Đội hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Đội hình đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; Đội hình Tiếp sức mùa thi; Đội hình Cơ quan xanh; Đội hình hiến máu tình nguyện.

Ngay sau Lễ phát động, 100% Đoàn Thanh niên các đơn vị cấp phòng, Công an cấp huyện cũng đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong tuần Thanh niên Công an Thủ đô từ ngày 11/6 đến ngày 17/6.

Theo Đại tá Trần Văn Hùng - Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP, Chiến dịch sẽ phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của thanh niên CATD trong tham gia các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ cơ sở.

"Từ đó, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên các đơn vị có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, công tác và chiến đấu", Đại tá Hùng nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên CATP đã khai mạc Lớp tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024. Lớp tập huấn diễn ra với 5 chuyên đề chính: Chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn xã, phường, thị trấn; Phát huy vai trò của thanh niên Công an trong tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn thanh thiếu niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; Truyền thông hiện đại và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn hiện nay; Vai trò của thanh niên Công an trong xử lý thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; Nghiệp vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên và trang bị kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện.