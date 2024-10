Giám đốc Công an Vĩnh Phúc đối thoại với 120 doanh nghiệp trên địa bàn

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Công an tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tiếp thu, giải đáp nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

Sáng 5/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Công an tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh Vĩnh Phúc có 19 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 250.000 lao động. Với những chính sách đầu tư thông thoáng, môi trường lao động ổn định, những năm qua, Vĩnh Phúc được coi là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp. Trong đó, vận động 32 doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở, nâng tổng số doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở lên 266 doanh nghiệp với trên 100.000 đoàn viên; xây dựng, duy trì mô hình “4 an toàn” tại 177 doanh nghiệp; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với 15 thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Thân Văn Hải - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, đây là cơ hội để Công an tỉnh tiếp thu, giải đáp nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp. Giúp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

"Qua hội nghị, Công an tỉnh mong muốn nhận được ý kiến đóng góp về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công an các đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tinh thần, trách nhiệm, lễ tiết tác phong, văn hóa, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền", Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nêu.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của doanh nghiệp đối thoại với Công an tỉnh liên quan đến các nội dung về: quản lý người nước ngoài; phòng, chống tội phạm; trật tự an toàn giao thông; an ninh mạng, tín dụng đen…