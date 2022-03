Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast 2022 có tiền thưởng 1,2 tỷ đồng

Tại buổi họp, ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: "Hải Phòng rất vinh dự được đăng cai tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast 2022. Chúng tôi tự hào Hải Phòng là nơi giàu tiềm năng về thể dục, thể thao, phát triển du lịch, là thành phố năng động trên thị trường bất động sản. GDP của Hải Phòng những năm qua luôn thuộc top đầu cả nước. Đặc biệt trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID -19, nhưng GDP của Hải Phòng vẫn đạt tỉ lệ 12,38%, đứng đầu cả nước, tổng thu ngân sách trên 90.000 tỷ đồng, thu nội địa trên 37.000 tỷ đồng. Vì vậy, khi được Tổng cụ TDTT, Tổng Cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Golf Việt Nam và báo Tiền Phong đề nghị tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast 2022, chúng tôi thấy Hải Phòng hoàn toàn phù hợp. Chúng tôi đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành để thủ tục hành chính được cải cách nhanh nhất, để tổ chức giải. Đồng thời, chúng tôi chỉ đạo phối hợp thực hiện 2 hội thảo về phát triển du lịch và bất động sản. Có thể thấy, hiện tại đối với du lịch, Hải Phòng có thế mạnh tiêu biểu là Cát Bà - Đồ Sơn. Chúng tôi cũng đang làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới, dự kiến trước tháng 7/2022 chúng ta sẽ có kết quả. Trước đó, vịnh Lan Hạ đã được công nhận là vịnh biển đẹp nhất thế giới. Đối với bất động sản, có thể thấy giá trị bất động sản Hải Phòng đang tăng đột biến, năm qua tất cả các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại Hải Phòng đều thành công. Đồng thời, Hải Phòng cũng nỗ lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến Hải Phòng phat triển bất động sản, đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, tập trung giúp các nhà đầu tư sớm nhất được bàn giao đất, để các nhà đầu tư tiếp cận thị trường và thu hồi vốn nhanh chóng. Hiện chúng tôi đã yêu cầu các sân golf trên địa bàn nâng cấp, tăng cường lực lượng an ninh để quản lý trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của COVID -19, chúng tôi đã nâng cấp các nhà hàng, khách sạn để tiếp đón du khách. Do đó từ địa phương ít khách sạn 5 sao, nay Hải Phòng đã có 7 khách sạn 5 sao".