Giải thoát bé trai khỏi cuộc đời câm điếc bẩm sinh

TPO - Bé trai 2,5 tuổi được bác sĩ chẩn đoán điếc bẩm sinh trên nền bệnh lý máu khó đông. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phối hợp can thiệp cấy thành công điện cực ốc tai, giúp trẻ thoát khỏi cảnh câm điếc.

Đó là trường hợp của bé P.T. (2,5 tuổi, ngụ tại TPHCM) vừa được Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận, điều trị. Trước thời điểm nhập viện, bệnh nhi bị điếc hoàn toàn, ngay cả khi dùng máy trợ thính cũng không thể nghe được âm thanh.

Mẹ bệnh nhi cho biết, khi bé mới chào đời, đã phát hiện con bị điếc vì bé không có phản ứng với tiếng gọi của người thân hoặc giật mình trước những âm thanh lớn. Tuy nhiên, việc can thiệp trở nên khó khăn khi bác sĩ thăm khám, xét nghiệm và xác định bệnh nhi bị bệnh lý máu khó đông (Hemophilia B).

PGS.TS.BS Lâm Huyền Trân, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết: “Bệnh nhi cần phải phẫu thuật cấy ốc tai sớm vì đây là giai đoạn vàng để phẫu thuật cho những bé bị câm điếc. Tuy nhiên, chúng tôi rất lo lắng về tình trạng máu khó đông sẽ tăng nguy cơ biến chứng nặng như chảy máu không cầm được, nặng nhất là chảy máu nội sọ có thể gây tử vong”.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã hội chẩn với Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM tìm biện pháp can thiệp an toàn. Sau khi thống nhất phương án sử dụng thuốc đông máu cho bệnh nhi, trong và sau phẫu thuật các bác sĩ đã quyết định thực hiện phương pháp cấy điện cực ốc tai cho trẻ. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra an toàn, trẻ được cấy thành công điện cực ốc tai mà không bị bất kỳ biến chứng nào. Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã có thể nghe được các âm thanh như trẻ bình thường.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ điếc bẩm sinh và điếc trước khi biết nói, thời gian vàng để cấy điện cực ốc tai từ 2 - 3 tuổi vì đây là giai đoạn trẻ học nói. Những trường hợp trẻ có các bệnh lý phối hợp cần được hội chẩn và chuẩn bị chu đáo tốt nhất cho cuộc mổ. Phẫu thuật cấy ốc tai là phương pháp thay đổi cuộc đời của bệnh nhi, giúp trẻ không may bị điếc câm có thể nghe, nói được như trẻ bình thường.