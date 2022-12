Bé trai 4 tuổi bị kim may đâm xuyên phổi

TPO - Chiếc kim may quần áo đã xuyên từ đường tiêu hóa sang phổi của bệnh nhi, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của tính mạng. Trường hợp hi hữu trên vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM phát hiện, can thiệp kịp thời.